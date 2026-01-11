Reprodução/Internet/TV Globo Jogador diz que seu esporte não é valorizado pela mídia

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) já começou cercado de polêmica antes mesmo da estreia oficial, e não é apenas nas Casas de Vidro. Neste domingo (11), durante uma entrada ao vivo no programa Esporte Espetacular, exibido pela TV Globo, um dos participantes das Casas de Vidro, o paraense e jogador Ricardinho, não poupou críticas à emissora diante do apresentador Tadeu Schmidt.

O climão! O pipoca Ricardinho jogou na cara do Tadeu que o #EsporteEspetacular nunca noticiou sobre o futebol freestyle. 😬😬😬 #BBB26 pic.twitter.com/Ud7VICkgIO — Brenno (@brenno__moura) January 11, 2026

No estúdio, a Globo fez uma chamada com os candidatos que estão confinados nos shoppings das cinco regiões do Brasil, parte da dinâmica que permite ao público escolher alguns participantes que entrarão na casa principal. Mas o que era para ser um momento leve virou um climão. Ricardinho, bicampeão mundial de futebol freestyle que disputa uma vaga pela região Norte, protestou ao vivo: ele reclamou que o programa esportivo “nunca citou seus títulos mundiais”, e disse que isso o fazia sentir-se um “bicampeão mundial invisível no Brasil”.

Repercussão nas Redes

A reclamação rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs do reality. Para parte do público, a atitude de Ricardinho expõe uma insatisfação legítima de atletas que sentem falta de reconhecimento na grande mídia. Para outros, foi um momento inesperado e constrangedor para a Globo, que vinha intensificando a cobertura das etapas de seleção do BBB 26 como forma de engajar telespectadores antes da estreia da temporada.

O episódio ocorre em um momento em que o BBB 26 já gera repercussão nas redes por outras questões, como as tretas entre participantes nas Casas de Vidro e a forma como a Globo está estruturando as fases de escolha dos concorrentes. Com estreia marcada para 12 de janeiro de 2026, a temporada promete continuar movimentando a web e os debates sobre reconhecimento, protagonismo e os bastidores da televisão brasileira.