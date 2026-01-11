Reprodução/ Instagram @yeison_jimenez Yeison Jiménez em foto publicada nas redes sociais

Um acidente aéreo ocorrido na manhã deste sábado (11) no centro da Colômbia deixou seis mortos, entre eles o cantor Yeison Jiménez, de 34 anos. A aeronave de pequeno porte caiu poucos instantes depois de levantar voo.

"Não há sobreviventes do acidente", declarou Álvaro Bello, coronel da Diretoria de Aeronáutica Civil, em entrevista à Rádio Caracol.





A aeronave particular partiu do aeroporto de Paipa, cidade de cerca de 30 mil habitantes no departamento de Boyacá, por volta das 16h no horário local (18h em Brasília), com destino a Medellín, no noroeste do país.

Além do artista, outras cinco pessoas estavam a bordo, sendo um piloto e quatro funcionários que trabalhavam com Jiménez, conhecido por hits como "Aventurero" e "Vete", além de ser considerado uma das principais vozes da indústria fonográfica colombiana contemporânea.

Desdobramentos

Reprodução/ Instagram @yeison_jimenez Yeison Jiménez despontou carreira em 2021

Uma investigação para apurar as causas do acidente será aberta pelo Ministério Público, conforme informado pela imprensa colombiana.

Já o Instituto Médico Legal da Colômbia declarou que os corpos serão levados a Bogotá. Lá, serão submetidos a processos de identificação. Posteriormente, devem ser encaminhados aos familiares para a realização das cerimônias fúnebres.

Saiba mais

Reprodução/ Instagram @yeison_jimenez Yeison Jiménez

Natural de Manzanares, pequeno município do departamento de Caldas, no noroeste da Colômbia, Jiménez teve uma ascensão rápida no cenário musical.

Logo em 2021, fechou parceria com uma gravadora afiliada à Universal Music, uma das mais prestigiadas no setor. O último lançamento do artista foi "Pedazos", single que chegou aos tocadores digitais há cerca de quatro meses.

Despedidas

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, fãs têm publicado homenagens póstumas ao cantor. Alguns ainda estão repercutindo vídeos de algumas das apresentações mais emblemáticas do músico.



