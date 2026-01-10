Reprodução/ Instagram Letia Colin e Michel Melamed

Letícia Colin, de 36 anos, e Michel Melamed, de 49, estão juntos outra vez. Após quase dois anos separado, o casal de artistas resolveu reatar o casamento, rompido em julho de 2024.

Nos últimos dias, os fãs dos intérpretes já especulavam uma suposta reconciliação entre eles. Isso porque passaram a ser vistos com frequência em programas de lazer.







Contudo, como são pais de Uri, de 5, outros internautas defendiam que eles apenas mantiveram a amizade, principalmente em virtude da criação do herdeiro. A volta do casal, contudo, foi confirmada nesta sexta-feira (9) pela assessoria dos famosos.

Reprodução Instagram - 12.8.2024 Michel Melamed e Letícia Colin no Maracanã com o filho Uri





No X, antigo Twitter, Colin ainda fez uma postagem sobre relacionamentos. "Sorrir. Talvez seja melhor ter um relacionamento engraçado do que ter um relacionamento sério", dizia a mensagem compartilhada pela contratada da Rede Globo.





Antes disso, Leticia já tinha publicado alguns cliques ao lado de Michel. Em dezembro, eles viajaram para Alberta, no Canadá. Na expedição internacional, o filho deles também esteve presente.

Em alta na Globo

Reprodução/Internet Leticia Colin como Zélia em "Garota do Momento"





Após defender a vilã Zélia em "Garota do Momento", Leticia Colin foi escalada para o seriado "Jogada de Risco", cuja estreia está prevista para julho de 2026 no serviço de streaming Globoplay.

Além disso, a artista foi escolhida para protagonizar a próxima obra do horário nobre da Rede Globo. Trata-se de "Quem Ama, Cuida", escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner.

Outros nomes estão cotados para a narrativa. É o caso de Tony Ramos, Elizabeth Savalla, Jeniffer Nascimento, Isabela Garcia, Agatha Moreira e Tatá Werneck. Isabel Teixeira foi a primeira confirmada: ela vivenciará a vilã Pilar.

A estreia da novela é prevista para maio deste ano, substituindo "Três Graças" na faixa das nove.