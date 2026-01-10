Letia Colin e Michel Melamed
Letícia Colin, de 36 anos, e  Michel Melamed, de 49, estão juntos outra vez. Após quase dois anos separado, o casal de artistas resolveu reatar o casamento, rompido em julho de 2024.

Nos últimos dias, os fãs dos intérpretes já especulavam uma suposta reconciliação entre eles. Isso porque passaram a ser vistos com frequência em programas de lazer.


Contudo, como são pais de  Uri, de 5, outros internautas defendiam que eles apenas mantiveram a amizade, principalmente em virtude da criação do herdeiro. A volta do casal, contudo, foi confirmada nesta sexta-feira (9) pela assessoria dos famosos.

No X, antigo Twitter,  Colin ainda fez uma postagem sobre relacionamentos.  "Sorrir. Talvez seja melhor ter um relacionamento engraçado do que ter um relacionamento sério",  dizia a mensagem compartilhada pela contratada da Rede Globo.


Antes disso,  Leticia já tinha publicado alguns cliques ao lado de Michel. Em dezembro, eles viajaram para Alberta, no Canadá. Na expedição internacional, o filho deles também esteve presente.

Em alta na Globo

Leticia Colin como Zélia em
Reprodução/Internet
Leticia Colin como Zélia em "Garota do Momento"


Após defender a vilã Zélia em "Garota do Momento", Leticia Colin foi escalada para o seriado "Jogada de Risco", cuja estreia está prevista para julho de 2026 no serviço de streaming Globoplay.

Além disso, a artista foi escolhida para protagonizar a próxima obra do horário nobre da Rede Globo. Trata-se de "Quem Ama, Cuida", escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner.

Outros nomes estão cotados para a narrativa. É o caso de Tony Ramos, Elizabeth Savalla, Jeniffer Nascimento, Isabela Garcia, Agatha Moreira e Tatá Werneck. Isabel Teixeira foi a primeira confirmada: ela vivenciará a vilã Pilar.

A estreia da novela é prevista para maio deste ano, substituindo "Três Graças" na faixa das nove.

