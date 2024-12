Reprodução/Instagram Letícia Colin e Michel Melamed

Letícia Colin, de 34 anos, falou do término do casamento de nove anos com Michel Melamed, 48, em entrevista divulgada nesta terça-feira (10). Separados desde julho de 2024, os dois são pais de Uri, de 5 anos, e buscam manter uma convivência equilibrada após o divórcio.

A atriz descreveu as dificuldades de reinventar a relação com o ex-marido. “É bem desafiador. Acho que o caminho mais fácil é o rompimento e, às vezes, parece mesmo que só tem esse, porque é dolorido e parece impossível reinventar”, afirmou à revista Glamour.

Atualmente no ar como a vilã Zélia na novela Garota do Momento, Letícia também falou sobre o esforço de transformar o processo em algo positivo. “Eu não tenho fórmula de nada. Tropeço muitas vezes, mas, por amor, e pelo próprio desafio pessoal da nossa experiência neste planeta, me proponho a transmutar, a trazer o meu melhor, porque acho que vai ser mais bonito para a história como um todo. Mas é um esforço. Quem passa por isso sabe.”

Em novembro, Leticia Colin anunciou que se mudaria para um novo lar. Em uma postagem no Instagram, a atriz compartilhou a situação, posando ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto de uma nova residência. "Estou começando o processo da minha mudança de casa e vou mostrar para vocês duas maravilhosas que estão me ajudando", escreveu Leticia.

Na publicação, ela também destacou a parceria com as profissionais, expressando seu entusiasmo: "A vida é a arte do encontro, sempre! Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí."