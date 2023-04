Divulgação / TV Globo Sophie Charlotte e Letícia Colin

Letícia Colin, a vilã Vanessa na novela "Todas as flores", foi uma das convidadas do programa "Altas Horas" deste sábado (08). Durante a entrevista, a atriz relembrou o início da carreira artística e falou sobre como conseguiu o primeiro trabalho, ao lado de Xuxa.

“Era uma propaganda de Natal, de panetone, e foi um sonho. Tinha a Xuxa, as paquitas, e pensei ‘é isso o que eu quero fazer para sempre’”, relembra a atriz, que ainda conta que começou a trabalhar no ramo com 8 anos.





No programa, Letícia esteve acompanhada por Sophie Charlotte, Gleici Damasceno, Karine Alves, Simone Mendes e Xande de Pilares. Na novela, Sophie interpreta Maíra, irmã de Vanessa, e destacou a importância da parceria com Letícia na história.

Já Xande de Pilares, que atua como Darci, um mestre de bateria e porteiro da empresa onde Vanessa e Maíra trabalham, comemorou a oportunidade de trabalhar no programa e também cantou alguns sucessos como "Tá escrito" e "Clareou".

