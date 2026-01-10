Reprodução/Instagram Jovem influenciadora chegou a ter mais de 3 milhões de seguidores nas redes

A trajetória de Isabel Veloso foi acompanhada de perto por milhões de pessoas nas redes sociais. A jovem influenciadora que faleceu neste sábado (10), aos 19 anos de idade, transformou a própria vida e sua longa batalha contra o câncer, em um espaço de troca, acolhimento e identificação com seguidores que cresceram junto dela.

A jovem foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin desde outubro de 2021, ainda na adolescência, quando descobriu tumores no pescoço e no tórax. Isabel passou a compartilhar nas redes sociais a rotina de tratamentos, internações e momentos de fragilidade e no ano seguinte ficou careca devido a quimioterapia, e chegou a passar por um transplante de medula óssea autólogo mas teve o cancêr classificado como terminal em 2024.

Amor em meio à luta



nunca foi feita de forma fria ou distante:falava sobre medo, esperança, fé e exaustão, criando uma relação direta com o público, que passou a acompanhá-la não apenas como criadora de conteúdo, mas como, vivendo uma

Outro capítulo marcante de sua trajetória foi o relacionamento com o marido, Lucas Borbas, 27. O casal dividia momentos de intimidade e companheirismo, especialmente durante os períodos mais delicados da doença. Eles casaram civilmente em abril de 2024 e também fizeram uma cerimônia religiosa no mesmo mês.

Lucas esteve presente nas atualizações sobre o estado de saúde de Isabel e, em diversos momentos, foi a ponte entre ela e os seguidores quando a influenciadora estava internada ou impossibilitada de se manifestar. Entre as últimas postagens da influenciadora estão diversas delcarações ao marido e a família que construiram. Após sua morte, Lucas fez publicações em tom emotivo sobre o ocorrido.

Maternidade: sonho e realidade



Mesmo enfrentando um quadro de saúde complexo, Isabel realizou um dos maiores sonhos de sua vida: tornar-se mãe. A gravidez e o nascimento do filho foram compartilhados com emoção nas redes sociais e se tornaram um dos momentos mais simbólicos de sua história. Arthur Veloso Borbas nasceu prematuro no dia 29 de dezembro de 2024 e completou 1 ano de vida em dezembro de 2025.



O nascimento de Arthur foi um momento emocionado pelo casal. A influência da gravidez na própria luta de Isabel foi aberta nas redes: ela contou aos seguidores que a gestação precisou ser antecipada por conta do avanço do câncer, mas que a alegria de ter o filho era uma grande motivação em sua vida.

Entre suas postagens, não faltam homenagens e declarações ao filho, representando o pequeno como umas das suas maiores fonte de força para seguir a luta constante contra a doença. Da gravidez ao parto, esse período representou uma mensagem potente sobre escolhas, desejo de viver e construção de futuro, mesmo diante de diversas incertezas, de acordo com Isabel.

Família e Cuidados

A relação da influenciadora com sua com a família, especialmente nos últimos meses de vida, foi marcada por complexidades e tensões, que vieram à tona à medida que sua luta contra o câncer avançava.

A irmã de Isabel,, relatou publicamente no final de 2025 que a mãe,precisou se mudar para uma pensão após ser obrigada a sair do apartamento onde estava hospedada para acompanhar a filha no hospital, situação que ela mesma descreveu como. Miriam não é de se expor nas redes sociais, mas esteve ao lado da filha durante todo seu tratamento.

Além disso, desgastes entre os familiares foram evidente com alguns pronunciamentos públicos. O pai de Isabel, Joelson Veloso, que também partilhava o quadro clínico da filha com constância nas redes sociais, chegou a acusar o hospital de negligência diante da forma como o tratamento de sua filha estava sendo conduzido, acusando a equipe de saúde de falta de atenção adequada ao tratamento de sua filha.

Altos, baixos e a esperança constante

Ao longo dos últimos anos, Isabel viveu fases de melhora que reacenderam a esperança do público e da família. Em determinados momentos, chegou a falar sobre remissão da doença, novos planos de vida e até um outro filho. No entanto, o quadro clínico voltou a se agravar, levando a novas internações, procedimentos delicados e complicações que foram acompanhadas com apreensão por quem seguia sua jornada.

A confirmação da morte de Isabel gerou uma onda imediata de comoção nas redes sociais, com homenagens, mensagens de despedida e relatos de pessoas que afirmavam ter sido impactadas por sua história.