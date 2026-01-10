Larissa Santos, ex-participante do "Big Brother Brasil 2023", assumiu que ficou com Gustavo Mioto, mas apresentou outra versão sobre o motivo de não ter levado o envolvimento amoroso para frente.
A influenciadora ainda aproveitou a ocasião para negar as especulações de que o romance tivesse sido finalizado após Mioto se recusar a assumir um relacionamento sério com ela.
"Mais uma vez tentam criar uma narrativa em que a mulher aparece como se estivesse esperando ser escolhida. Isso não é verdade", disse no Instagram, onde soma mais de 2,6 milhões de seguidores.
"Já ficamos, sim, mas faz um tempo. Hoje somos amigos e tenho carinho pelo Gustavo. Nunca houve cobrança de nenhum dos dois lados", garantiu Larissa no pronunciamento.
Em seguida, a ex-BBB ainda pontuou que continuaria se encontrando com o sertanejo. Isso porque ambos têm amigos em comum, o que justifica a proximidade em determinados eventos.
"Vamos continuar aparecendo juntos porque temos o mesmo ciclo de amigos. E seguimos aqui, tranquilos, e rindo disso tudo", concluiu Larissa, que chegou a vivenciar um romance com o apresentador Fred Bruno no reality da Rede Globo.
Relembre
Além de Larissa Santos, Gustavo Mioto já se envolveu com outras famosas da classe artística, como Thaynara OG. O último namoro do cantor foi com Ana Castela.
A boiadeira e Mioto tiveram um namoro repleto de idas e vindas. O último término do ex-casal foi anunciado em dezembro de 2024. Em outubro de 2025, após meses de especulação, a jovem assumiu relacionamento com Zé Felipe, separado de Virginia desde maio.
No entanto, o relacionamento de Castela com o filho de Leonardo não durou muito. Em dezembro de 2026, após passarem o Natal juntos, os cantores divulgaram o rompimento do namoro.