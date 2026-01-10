Reprodução/ Instagram Larissa Santos e Gustavo Mioto

Larissa Santos, ex-participante do "Big Brother Brasil 2023", assumiu que ficou com Gustavo Mioto, mas apresentou outra versão sobre o motivo de não ter levado o envolvimento amoroso para frente.



A influenciadora ainda aproveitou a ocasião para negar as especulações de que o romance tivesse sido finalizado após Mioto se recusar a assumir um relacionamento sério com ela.



"Mais uma vez tentam criar uma narrativa em que a mulher aparece como se estivesse esperando ser escolhida. Isso não é verdade", disse no Instagram, onde soma mais de 2,6 milhões de seguidores.

"Já ficamos, sim, mas faz um tempo. Hoje somos amigos e tenho carinho pelo Gustavo. Nunca houve cobrança de nenhum dos dois lados", garantiu Larissa no pronunciamento.

Em seguida, a ex-BBB ainda pontuou que continuaria se encontrando com o sertanejo. Isso porque ambos têm amigos em comum, o que justifica a proximidade em determinados eventos.

"Vamos continuar aparecendo juntos porque temos o mesmo ciclo de amigos. E seguimos aqui, tranquilos, e rindo disso tudo", concluiu Larissa, que chegou a vivenciar um romance com o apresentador Fred Bruno no reality da Rede Globo.

Relembre

Divulgação Thaynara nas gravações do seu novo programa





Além de Larissa Santos, Gustavo Mioto já se envolveu com outras famosas da classe artística, como Thaynara OG. O último namoro do cantor foi com Ana Castela.

Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto





A boiadeira e Mioto tiveram um namoro repleto de idas e vindas. O último término do ex-casal foi anunciado em dezembro de 2024. Em outubro de 2025, após meses de especulação, a jovem assumiu relacionamento com Zé Felipe, separado de Virginia desde maio.

No entanto, o relacionamento de Castela com o filho de Leonardo não durou muito. Em dezembro de 2026, após passarem o Natal juntos, os cantores divulgaram o rompimento do namoro.



