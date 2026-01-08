Reprodução/ Instagram @recantodojambreiro Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no Recanto do Jambreiro

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso decidiram curtir as festas de Réveillon em Caraíva, na Bahia. O casal de apresentadores e atores escolheu a Casa Recanto do Jambreiro para os dias de descanso no litoral baiano.

Os três filhos deles, Títi, Bless e Zyan, também estavam presentes. O imóvel está situado às margens do Rio Caraíva, em um cenário privilegiado onde se destacam paisagens naturais que vão do litoral à vegetação nativa.





A residência dispõe de sete dormitórios e nove banheiros, distribuídos de forma a atender tanto os ambientes internos quanto as áreas ao ar livre.

Uma das suítes da propriedade se destaca pela varanda com vista para o rio e o mar. No espaço externo, oferece estrutura de lazer completa, com piscina, hidromassagem aquecida, sauna e uma quadra esportiva em areia.

Para assegurar comodidade aos hóspedes, a propriedade conta com estrutura completa de apoio, incluindo área de serviço, gerador de energia e dependências destinadas aos funcionários, além de uma equipe formada por caseiro, cozinheira e profissional de limpeza.

Já nos espaços internos, a casa oferece sala de TV, cozinha equipada com eletrodomésticos, despensa e adegas.

Saiba mais

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se casaram em março de 2010, em uma cerimônia que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em agosto de 2025, o casal renovou os votos para celebrar os 15 anos de união. Títi, Bless e Zyan marcaram presença na cerimônia.