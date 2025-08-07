Reprodução Instagram @brunogagliasso e @gioewbank Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos Títi, Bless e Zyan

Giovanna Ewbank, de 38 anos, e Bruno Gagliasso, de 43, estão prestes a renovar os votos do matrimônio. O casal de artistas iria fazer uma viagem internacional, uma nova lua de mel. A expedição, contudo, foi cancelada por eles.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 29 milhões de seguidores, a mãe de Títi, Bless e Zyan explicou o motivo de ter desistido. O destino escolhido era a Itália.





"Olha, gente, estávamos programando uma viagem para a Itália, mas, semana passada, mandei cancelar tudo porque eu quero dormir uma semana depois do casório. Estou exausta", começou a loira.

Embora tenha cancelado a viagem agora, Ewbank não descarta fazer uma nova expedição, principalmente depois de ter descansado. "E aí, semana que vem, depois da celebração, a gente vai decidir se viaja ou fica no rancho mesmo descansando", pontuou.

Entenda

Em comemoração aos 15 anos de casamento, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso farão uma renovação de votos. A cerimônia está prevista para este sábado (9) no rancho da família, situado em Membeca, Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

Os looks ainda não foram divulgados, mas foram encomendados em Londres. A família, contudo, não fez as provas dos modelitos. "A gente estava bem certo do que a gente queria, mas a gente não foi lá fazer as provas. As roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso", disse Ewbank.