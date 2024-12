Reprodução: Instagram Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme desabafou a respeito do fim de amizades em um TikTok postado na última terça-feira (17). A artista fez uma reflexão sobre o tema e tentou entender o motivo dos afastamentos acontecerem.

"Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado', iniciou ela.

"Você faz uma linha do tempo [e analisa o que poderia ter acontecido], são muitas perguntas porque normalmente a gente não quer enxergar quando as pessoas se afastam da gente", acrescentou a apresentadora.

A atriz reconheceu que é normal não ter proximidade com alguém que já participou ativamente de sua vida: "E é super legítimo as pessoas quererem se afastar das outras. Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona", argumentou.

Maternidade

Paes Leme também citou a chegada de Pilar, sua primeira filha, como um dos motivos de ter se afastado da vida profissional e ainda explicou que muitas pessoas não estiveram ao seu lado.

"2024 foi um ano em que eu me afastei do trabalho, da vida profissional, vivi muito a maternidade, então aquelas pessoas que falavam comigo e que estavam perto porque eu estava fazendo sucesso, alguma coisa que era de interesse, elas também se afastam", se abriu.

Por fim, a apresentadora finalizou o desabafo: "Dói, sofre. A gente fica amarrado, não quer que isso aconteça, mas o melhor é soltar. Principalmente nesse final do ano, né? Que a gente solta, respira, sofre um pouquinho, que faz parte".

Ruptura com Ewbank?

Nos comentários do vídeo, os internautas afirmaram que o desabafo pode ter sido para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, com quem Paes Leme possuía um vínculo muito próximo. "Ela está falando da Giovanna e do Bruno", opinou um usuário. "Eu passei 2024 tentando entender o motivo da Gio e o Bruno terem parado de falar com você. Sério, não entendo", confessou uma segunda.