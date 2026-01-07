Reprodução/ Instagram @sheilamello Sheila Mello de biquíni

Sheila Mello, de 47 anos, surpreendeu os internautas ao abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 6,5 milhões de seguidores.





A famosa, conhecida pela trajetória como dançarina do grupo "É o Tchan!", posou de lingerie. Em outros registros, ainda apareceu usando um biquíni estampado com uma cor semelhante à tonalidade da peça íntima.





Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", começou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Igual vinho, fica melhor conforme o tempo passa", acrescentou uma segunda.

"Minha inspiração para malhar no verão. Está com um corpo de dar inveja", declarou uma terceira. "Eu sei que já se passaram anos, mas eu olho e não consigo deixar de ver a eterna Loira do Tchan", disse ainda uma quarta.

Saiba mais

Sheila Mello ganhou projeção nacional ao ser selecionada para "É o Tchan!". Em 1988, ela participou do "Domingão do Faustão" e foi escolhida como a nova loira do grupo musical.

O concurso, feito na atração dominical da Rede Globo, movimentou o país em meio à saída de Carla Perez, titular original. Após vencer a competição, posou para revistas como "Playboy" e "Sexy".

Entre os antigos romances, destaca-se o namoro com Alexandre Pires, de quem se separou em 2007. Além disso, se casou com o nadador Fernando Scherer, o Xuxa, em 2010. Eles tiveram uma filha, Brenda, em 2013, porém anunciaram a separação em 2018.