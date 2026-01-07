Reprodução Instagram Jojo Todynho celebrou nova conquitas nas redes sociais

Jojo Todynho iniciou a semana celebrando uma conquista marcante. A cantora e estudante de Direito anunciou nas redes sociais, na última terça-feira (6), a compra de um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 1,3 milhão. O modelo escolhido foi uma BMW X6, descrita por ela como um sonho antigo e adquirida como um presente antecipado de seu aniversário de 29 anos, comemorado em fevereiro.

Ao compartilhar a novidade, Jojo destacou que a compra simboliza mais do que um bem material. “Eu me dei esse carro de presente de aniversário adiantado. Era o carro dos meus sonhos, lá atrás”, escreveu. A artista relembrou que, em outros momentos da vida, precisou adiar o desejo para manter prioridades. “Naquela época, eu até queria comprar o do Marcelo Braga, mas não podia me descapitalizar. Eu tinha um objetivo maior. Aprendi que tudo na vida acontece por etapas”, afirmou.

Na publicação, Jojo refletiu sobre a relação com o dinheiro e o processo de amadurecimento pessoal. Segundo ela, existe a percepção equivocada de que estabilidade financeira está ligada apenas à ostentação. “As pessoas acham que quando se tem dinheiro, a vida vira desperdício, facilidade. Não é assim. O dinheiro rende quando você investe em si e respeita o tempo certo de usar, guardar e crescer”, declarou.

A cantora também associou a conquista à sua trajetória e à fé. “Cada conquista minha eu consagro ao Senhor. Sempre volto ao meu passado, porque se fosse há 15 anos, eu estaria contando moedinhas para pegar o meu bom e velho 918”, escreveu, ao relembrar dificuldades enfrentadas antes da fama. Para Jojo, o momento atual representa uma fase de evolução além do aspecto material. “Hoje, vivo a melhor fase da minha vida. Não só pelas conquistas materiais, mas porque me reconheço como um ser humano melhor, crescendo e amadurecendo”, afirmou.





Atualmente cursando Direito, a artista ressaltou que está próxima de mais uma meta importante. “Daqui a um ano eu me formo. E tudo na minha vida tem se encaminhado da melhor forma possível”, disse. Ao final do relato, Jojo deixou uma mensagem aos seguidores: “Tudo o que você sonha em ter, você pode conquistar. Mas vá com calma, com paciência. A vida não é um morango. Sem luta, não existe vitória”.

Mensagem do namorado

Nos comentários, a cantora recebeu diversas mensagens de apoio, incluindo uma declaração do namorado, Thiago Gonçalves. “Ver o seu sonho se materializando logo no início de 2026 é a prova de que Deus honra quem não desiste”, escreveu ele.



