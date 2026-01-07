A cobra vai fumar!

Este ano, o Jogo da Discórdia funcionará de forma diferente. Todas as segundas-feiras, a Globo promove uma dinâmica digna de um bom Casos de Família ou Programa do Ratinho dos anos 1990, com direito a tinta na cara, confusão e até dummies separando os coleguinhas. Nesta edição, a atração contará até com plateia.