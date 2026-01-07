O que se sabe sobre o BBB26?
O esquenta para o Big Brother Brasil 2026 já começou! Em diversas entrevistas, Tadeu Schmidt reforçou que o programa contará com três grupos: Camarote, Pipoca e Veteranos. Tudo isso para movimentar mais ainda o jogo.
O reality mais badalado do Brasil vem aí na sua vigésima sexta edição. A atração comandada por Tadeu Schmidt promete muitas inovações, dentre elas, uma mudança na configuração. O apresentador garante que será a melhor edição da história!
Todas as 5 regiões do Brasil ganharão uma casa de vidro. Tadeu e os repórteres locais irão comandar o anúncio ao vivo na programação diretamente dos locais onde estarão os "Pipocas". Serão um total de 20 selecionados para esta primeira etapa, que já inicia na sexta-feira (9).
Cada casa contará com quatro participantes: dois homens e duas mulheres. No entanto, o público terá que escolher um "casal" de cada casa para entrar na mansão mais vigiada do Brasil.
O programa reunirá todos os maiores nomes do reality show. Na segunda-feira (12), a emissora começará a divulgar quem está nesse elenco dos Camarotes e Veteranos.
A Globo tinha um grande sonho para esta edição: contar com a Rainha do Rebolado. Será que vem por aí?
Ah, antes que o iG Gente esqueça: a divulgação dos escolhidos pelo Brasil será antes do Fantástico e eles já devem entrar na mansão oficial com os Camarotes e Veteranos.
Este ano, o Jogo da Discórdia funcionará de forma diferente. Todas as segundas-feiras, a Globo promove uma dinâmica digna de um bom Casos de Família ou Programa do Ratinho dos anos 1990, com direito a tinta na cara, confusão e até dummies separando os coleguinhas. Nesta edição, a atração contará até com plateia.
Na última terça-feira (6), o apresentador chegou a mostrar detalhes de como está ficando a sede do BBB.
Será que vem mais um bom vilão por aí? Ainda não sabemos, mas uma coisa é certa: tudo o que acontecer no BBB vai virar notícia aqui no iG Gente.