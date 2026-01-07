Reprodução/ Instagrasm Monyque

Monyque Isabella, irmã do cantor e compositor sertanejo Zé Felipe, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para responder uma crítica sobre ela ter passado o Réveillon na casa de Vini Jr., em Madri, na Espanha.

Desde a virada do ano, a filha de Leonardo passou a ser criticada nas redes sociais. Parte da web argumenta que ela não deveria se aproximar tanto do atual namorado de Virginia Fonseca, em respeito ao irmão que foi casado com a influenciadora.





"Acho lindo a amizade e união, mas ir na casa do Vini acho nada a ver, sem noção", disse um internauta. "É só você não ir quando ele te convidar, ué. A vida é simples, quem complica são vocês", rebateu Monyque.

Relembre

Virginia oficializou o romance com Vini Jr. no início de outubro. Os dois tiveram um breve rompimento no mesmo mês, após o vazamento de uma troca de mensagens do atleta com outra mulher enquanto se relacionava com a influenciadora. Eles se reconciliaram poucos dias depois.

Divórcio

Virginia e Zé Felipe se separaram em maio, após vários meses de especulação de crise no matrimônio. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na ocasião, frisaram que não tinham brigado. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", começaram.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós", acrescentaram.

"Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", finalizaram.

Outro término

Zé Felipe assumiu namoro com Ana Castela em outubro, mas encerrou o romance em dezembro, logo após ter passado o Natal na companhia da boiadeira.



