Após serem vistos juntos no "Navio da Boiadeira", Ana Castela e Zé Felipe se tornaram assunto entre os fãs nas redes sociais, principalmente sobre uma suposta reconciliação que poderia ter ocorrido nos bastidores do evento.

De acordo com informações do jornalista Matheus Baldi, durante o programa "Fofocalizando", do SBT, os jovens teriam decidido dar uma segunda chance ao relacionamento sete dias após o rompimento, anunciado no dia 29 de dezembro.





Ainda segundo o apresentador, o casal optou por uma relação mais discreta e longe das redes sociais nesse recomeço. "Eles não vão confirmar porque eles querem um tempo sem falar sobre o assunto para a imprensa e sem ter hate nas redes sociais", disse Baldi.





Relembre

Ana Castela e Zé Felipe oficializaram o namoro em outubro deste ano, após meses de especulação de estarem vivenciando um affair. Os dois fizeram shows juntos, viajaram e promoveram encontros entre as respectivas famílias.

Contudo, a situação mudou logo após as celebrações natalinas. O então casal passou a data na Fazenda Talismã, propriedade rural de Leonardo, localizada em Jussara, município em Goiás.

No dia 29 de dezembro, Zé Felipe anunciou o término. "Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela.", disse.

"Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", acrescentou.

"Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô f#da-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", finalizou.