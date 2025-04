Reprodução Quem é quem? Patrícia Poeta posta foto com a irmã e confunde web





Patrícia Poeta confudiu a web ao compartilhar um raro egistro ao lado da irmã, Paloma Poeta. As duas aproveitaram a segunda-feira (31) para uma sessão de exercícios na academia.







E a sintonia entre a dupla segue nas alturas. Em meio as fotos do treino nos story, a apresentadora do ' Encontro ' brincou com o bate-papo na hora da atividade física: "O que conversei nessa aula... Jesus amado! Demos boas risadas".

Mais tarde, Patrícia levou as imagens para outra publicação: "Malhar com a irmã pode?". Já Paloma garantiu: "Eu juro que a gente treinou! Obrigada, maninha". A publicação fez a alegria dos internautas, que brincaram com a semelhança delas.

Reprodução/Globo e Record As irmãs jornalistas atuam em empresas concorrentes. As irmãs jornalistas atuam em empresas concorrentes





"Quem é quem, Pati?", brincou um perfil. "Que genética é essa?", acrescentou outro. Além da semelhança física, as duas são jornalistas. A comandante do matinal fez carreira na TV Globo, enquanto a irmã é um dos destaques da Record.

Por outro lado, as irmãs têm uma diferença de idade de 17 anos: Patrícia tem 48 e Paloma 31. Elas fazem parte de uma família de três irmãos. A mais velha é Paula Poeta, a única do trio que seguiu a carreira dos pais, Ivo Barcellos Pfingstag e Maria de Fátima Poeta Pfingstag, na advocacia.