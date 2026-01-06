Reprodução/ Instagram @paollaoliveirareal Paolla Oliveira

Paolla Oliveira, de 43 anos, surpreendeu os internautas nesta segunda-feira (5), quando usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos com alguns momentos na praia. "Bora começar o ano", escreveu na legenda.



A atriz curtiu o dia ensolarado acompanhada de outros famosos. Taís Araujo e Mariana Ximenes foram algumas das celebridades com quem ela se encontrou. Na ocasião, Oliveira ainda posou de biquíni. Em outros registros, ela também aparecia de maiô.





Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38,8 milhões de seguidores. Nos comentários, fãs e personalidades midiáticas rasgaram elogios.

"Lindeusa", começou a atriz Tainá Müller. "Feliz Tudo, amada", prosseguiu Emanuelle Araújo. "Um ano lindo para você", destacou Fabíula Nascimento. "Linda demais", acrescentou outra admiradora da artista.

Trabalho

Reprodução Instagram @paollaoliveirareal Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha, de "Vale Tudo"





Em outubro de 2025, Paolla encerrou sua trajetória recente na teledramaturgia brasileira ao participar do remake de "Vale Tudo". A atriz assumiu um dos papéis mais relevantes da história, dando vida a Helena Roitman, personagem que enfrenta o alcoolismo e é filha da icônica antagonista Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.

Inicialmente fora da escalação, Paolla demonstrou interesse na personagem e solicitou a oportunidade de realizar testes. Depois de passar por diferentes etapas de avaliação, acabou escolhida pelo diretor Paulo Silvestrini e pela adaptadora Manuela Dias.

Na versão original da novela, exibida em 1988, o papel de Heleninha foi interpretado por Renata Sorrah. O remake de "Vale Tudo" chegou ao fim em outubro, dando lugar para "Três Graças", atual produção exibida no horário nobre da TV Globo.

Separação

Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira





Em dezembro de 2025, Paolla Oliveira chamou a atenção do público ao anunciar o término de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, de 44, após quase cinco anos juntos.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciou o comunicado.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizou.