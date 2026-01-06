A atriz e fisiculturista Jayne Trcka foi encontrada morta em sua residência, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tinha 62 anos e ficou conhecida por interpretar a professora de Educação Física Miss Man no filme Todo Mundo em Pânico (2000).
Conforme a polícia, um amigo tentou entrar em contato com a artista por vários dias, sem sucesso. Preocupado, ele decidiu ir até a casa da atriz e a encontrou desacordada na cozinha. O socorro foi acionado, mas os paramédicos constataram o óbito no local.
Segundo o site TMZ, o filho de Jayne informou que a morte ocorreu no dia 12 de dezembro e afirmou não saber se a mãe enfrentava algum problema de saúde que explicasse o falecimento repentino.
O Instituto Médico Legal de San Diego confirmou a morte, no entanto, a causa do óbito ainda está sob investigação, e nenhuma informação oficial foi divulgada até o momento.
Antes de ingressar no meio artístico, Jayne Trcka construiu uma sólida trajetória no fisiculturismo. Ela competiu em campeonatos durante a década de 1980 e se tornou um nome de destaque em revistas especializadas como Flex, MuscleMag International e Women's Physique World. A experiência no esporte abriu portas para sua carreira no entretenimento anos depois.
Sua estreia como atriz aconteceu em 2000, em Todo Mundo em Pânico, papel que lhe rendeu novas oportunidades. Após o sucesso, Jayne fez participações em programas de televisão como The Drew Carey Show e Whose Line Is It Anyway?. Fora dos holofotes, também atuou como corretora de imóveis.