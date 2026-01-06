Reprodução Instagram Débora Dunhill compartilhou relato através das redes sociais





A influenciadora e ex-Miss Bumbum Débora Dunhill, que vive atualmente em Portugal, relatou ter enfrentado uma grave complicação de saúde após realizar uma tatuagem na perna no mês de setembro. Segundo ela, o que parecia ser uma reação comum ao procedimento evoluiu de forma preocupante ao longo das semanas, culminando em um atendimento hospitalar de emergência no dia 8 de outubro. O quadro envolveu dor intensa, perda de mobilidade e um tratamento médico prolongado.

Nos primeiros dias, Débora acreditou que a situação fazia parte do processo normal de cicatrização. “Nos primeiros dias, achei que fosse uma reação normal. Passei pomadas e tentei cuidar em casa”, afirmou. Com o passar do tempo, porém, a dor se intensificou e a região tatuada não apresentava sinais de melhora. Ela destacou que, na mesma semana, fez outra tatuagem no braço, sem qualquer intercorrência, o que levou os médicos a descartarem uma reação comum ao procedimento.

Com o agravamento do quadro, a influenciadora passou a ter dificuldades para andar e realizar tarefas básicas. “Cheguei a dormir na sala, com a perna elevada, porque não conseguia subir escadas. Precisei ser carregada para tomar banho, para comer, para tudo”, relatou. A situação se estendeu por semanas, até que a dor se tornou insuportável. “No dia 8 de outubro, eu não conseguia mais apoiar a perna no chão. Foi quando fui levada ao hospital”, contou.

Na unidade de saúde, o estado da lesão causou preocupação imediata. “Eles olharam a minha perna e disseram que nunca tinham visto algo assim. Em um primeiro momento, falaram até em risco de amputação”, afirmou Débora. Ela explicou que foi submetida a uma série de exames para investigar uma possível infecção bacteriana, mas todos os resultados deram negativo. “Foram muitos exames, e nenhum apontou bactéria ou contaminação”, disse.

Diante da ausência de infecção, a equipe médica passou a considerar a hipótese de uma reação grave do organismo aos materiais utilizados na tatuagem. Segundo Débora, a lesão atingiu um estágio crítico. “A perna ficou em um estado muito sério, parecia um ferimento de acidente. Disseram que estava no osso”, revelou. O tratamento incluiu curativos diários, uso de medicamentos e acompanhamento constante ao longo dos meses de outubro e novembro.

A recuperação, segundo a influenciadora, foi lenta e exigiu paciência. “Fiquei praticamente dois meses em tratamento. No começo, era penso todos os dias. Depois, passou a ser dia sim, dia não”, explicou. Apesar da melhora gradual, ela afirma que ficou com sequelas. “Até hoje não posso remover nem retocar a tatuagem, e a perna não voltou ao normal”, completou.

Influenciadora fez um alerta aos seguidores

Ao tornar o caso público, Débora disse que o objetivo é alertar sobre os riscos envolvidos em procedimentos considerados simples. “Uma tatuagem é invasiva. Quando algo sai do controle, as consequências podem ser muito sérias”, afirmou.