Divulgação O cenógrafo revelou que já se envolveu com mulheres e participou de surubas

Milton Cunha segue com espaço garantido na Globo após participar de uma campanha institucional do Governo Federal. O comentarista virou alvo de especulações desde dezembro de 2025, quando passou a aparecer em uma propaganda oficial, o que levantou dúvidas internas sobre permanência na programação da emissora.

A Globo se manifestou sobre o tema ao Metrópoles. Em nota, a emissora afirmou que Milton Cunha continua como um dos principais nomes do Carnaval e terá ampliação de presença em atrações de entretenimento.

A campanha do Governo Federal entrou no ar em 13 de dezembro e destacou ações realizadas no Rio de Janeiro, como o aumento no número de cirurgias feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O material foi exibido na TV aberta e também nas redes sociais.

Milton Cunha é contratado fixo do entretenimento e tem autorização para ações publicitárias, mas também costuma integrar conteúdos jornalísticos, especialmente durante o Carnaval.

Posicionamento oficial da Globo

No comunicado, a emissora afirmou: “Milton Cunha é o grande Embaixador do Carnaval Globeleza e segue esse ano ainda mais ligado ao entretenimento”. A nota também confirmou novos espaços na grade. Segundo o texto, “além de todas as participações nos programas, Milton terá um quadro fixo no ‘Encontro’, que estreia no dia 16 de janeiro e vai ao ar toda sexta-feira até o carnaval”.

A Globo informou ainda que, nesse espaço, “Milton vai falar do carnaval em todo país, trazendo curiosidades e todo conhecimento que ele tem sobre a festa”.

A emissora também confirmou que Milton Cunha seguirá nas transmissões dos desfiles. “Na Avenida – em São Paulo e no Rio – ele seguirá com sua Embaixada, no final do percurso, fazendo todos os comentários que o público já está acostumado a ver”, diz a nota.

Nos bastidores, a avaliação é técnica. Por participar de uma campanha institucional do governo, Milton Cunha deve ficar afastado de produtos do jornalismo, como o quadro “Enredo e Samba”, exibido dentro do RJ1.