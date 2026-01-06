Reprodução/ Instagram @marcusmajella Marcus Majella

Marcus Majella, de 46 anos, chocou os internautas ao publicar uma foto sem camisa nas redes sociais. O humorista e ator brasileiro passou por um processo de emagrecimento e já perdeu 30 quilos.

Reprodução/ Instagram @marcusmajella Marcus Majella sem camisa





Na ocasião, o famoso aproveitava as paisagens paradisíacas de Fernando de Noronha, arquipélago localizado em Pernambuco. Em plataformas como o Instagram, seguidores repercutiram a mudança no físico do artista.





"Gente, quanto tempo eu dormi? Está outra pessoa", surpreendeu-se uma. "Nossa, até me animou a perder os quilinhos que ganhei nas ceias de Natal e Ano Novo", acrescentou outra. "Muito diferente. Parabéns pelo empenho", destacou ainda uma terceira.

Entenda



Foto: Reprodução/Instagram Antes e depois de Marcus Majella





Marcus Majella começou o processo de emagrecimento em 2021. Segundo ele, uma das pessoas que o incentivou a perder peso foi o humorista Paulo Gustavo (1978-2021), com quem trabalhou.

"Isabela Bussade, ainda bem que o Paulo Gustavo nos apresentou. Ele me pediu por quase um ano para que eu a procurasse. Ele estava preocupado comigo, ficou no meu pé! E não desistiu enquanto não marcasse uma consulta. Obrigado, PG", revelou ele, por meio de uma postagem feita no Instagram em 2022.

"Busquei ajuda médica porque as minhas taxas estavam muito alteradas. O foco, no meu caso, foi a saúde. Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal, e voltaram!", acrescentou.

Por fim, ele ainda listou os benefícios percebidos após a diminuição do peso. "Consequentemente veio o emagrecimento, ao longo de um ano. E confesso que fiquei muito feliz, pois melhorou minha autoestima e ganhei qualidade de vida. Mas o tratamento continua firme em 2022", finalizou à época.

Reprodução/ Instagram Paulo Gustavo e Marcus Majella





Relembre

O ator e comediante Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, em maio de 2021. Responsável por criar a personagem Dona Hermínia, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de receber o diagnóstico de Covid-19.