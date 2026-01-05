Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, de 31 anos, usou as redes sociais neste domingo (4) para mostrar o emagrecimento aos fãs. A influenciadora exibiu o abdômen definido após a gravidez de Mel, que nasceu em julho de 2025.

Reprodução/ Instagram Veja o antes e depois de Bruna Biancardi





O antes e depois foi compartilhado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14,6 milhões de seguidores. Na ocasião, ela usava um biquíni com estampa de oncinha.





Biancardi é mãe de Mavie e Mel, filhas do relacionamento com Neymar Jr. O jogador ainda é pai de outros dois filhos: Davi Lucca, de sua relação anterior com Carol Dantas; e Helena, fruto do envolvimento passado com Amanda Kimberlly.

Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Mavie e Mel





Reprodução Instagram @neymarjr/ @nadine.goncalves Davi Lucca é irmão de Mavie, Helena e Mel





Instagram Helena é fruto da antiga relação entre Neymar e Amanda Kimberlly





Saiba mais

Bruna Biancardi ganhou destaque internacional ao assumir namoro com Neymar Jr. em 2021. Graduada em moda, já trabalhava como influenciadora, produzia vídeos para o Youtube e atuava também como empresária.

Em abril de 2023, surpreendeu os espectadores ao anunciar a primeira gravidez com o jogador. Em outubro, nasceu a bebê, cujo nome escolhido foi Mavie.

Ao longo da gravidez, Bruna vivenciou polêmicas envolvendo acusações de traições do jogador, que admitiu pelo menos uma e veio a público se retratar por ter sido infiel durante a gestação da companheira.

Em novembro de 2023, a influenciadora e o atleta se separaram. Nesse rompimento, Neymar vivenciou um romance com Amanda Kimberlly, com quem teve Helena.

Em junho de 2024, Bruna e Neymar decidiram retomar o relacionamento. Em julho de 2025, nasceu Mel, a segunda filha do casal.

