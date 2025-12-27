Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi curte viagem em família

Bruna Biancardi, de 31 anos de idade, resolveu aproveitar o recesso de fim de ano para fazer uma viagem nacional em família. O destino escolhido foi Mangaratiba, município localizado no litoral do Rio de Janeiro.

A influenciadora está acompanhada de Neymar Jr. e das filhas: Mavie e Mel. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14 milhões de seguidores, ela compartilhou alguns cliques.





Em uma das imagens, Biancardi surge com biquíni vermelho, deitada em uma esteira para renovar o bronzeado. Já em outro, aparece dando banho de mangueira na primogênita, Mavie, de 2 anos.



Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "A mulher é um espetáculo", disse uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Teve a Mel não faz nem um ano e o corpo perfeito", avaliou uma segunda. "Perfeita", declarou uma terceira.

"Será que o Ney vai pedir para apagar quando ver?", brincou um quarto. "Aproveite muito, Mangaratiba é um dos melhores lugares para viajar", opinou uma quinta. "Linda, a mãe e as filhas", concluiu ainda uma sexta.

A família se hospedou na mansão de Neymar. Eles estão lá desde o Natal (25), ocasião na qual combinaram os looks e aproveitaram para curtir as paisagens paradisíacas do litoral carioca.

Biancardi é mãe de Mavie e Mel, frutos da relação com o atleta. Neymar, por sua vez, tem ainda outros dois filhos. Davi Lucca, do antigo relacionamento com Carol Dantas. E Helena, da antiga relação com Amanda Kimberlly.

Polêmica

Reprodução/ SBT/ Instagram @brunabiancardi Polêmica entre Virginia, Neymar Jr. e Bruna Biancardi





Em setembro deste ano, Bruna polemizou ao criticar Virginia Fonseca publicamente. Uma relação estremecida entre elas já era especulada nos bastidores. Ao que tudo indica, uma ligação feita por Virginia para Neymar durante a madrugada aumentou o conflito.

"Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas - ainda mais para esse tipo de 'jornalismo'. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", pontuou Biancardi na ocasião.

"Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila", completou à época.