Reprodução/Internet Avatar: Fogo e Cinzas atingiu US$ 1 bilhão em bilheteria global

Avatar: Fogo e Cinzas, terceiro capítulo da franquia criada por James Cameron, já está em cartaz nos cinemas e reafirma a força da saga ao ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

O longa se tornou o primeiro filme de 2026 a atingir esse patamar, impulsionado principalmente pelo bom desempenho no mercado chinês.

A história dá continuidade direta aos acontecimentos de Avatar: O Caminho da Água e acompanha a família Sully em meio ao luto pela morte de Neteyam, filho mais velho de Jake e Neytiri.

Enquanto tentam reconstruir a própria rotina, eles passam a enfrentar uma nova ameaça em Pandora: o Povo das Cinzas, uma tribo Na’vi marcada pela violência e pelo domínio do fogo.

Conhecidos também como Mangkwan, os integrantes do clã romperam com as tradições após perderem seu território em uma erupção vulcânica.

Convencidos de que foram abandonados por Eywa, a força espiritual do planeta, eles rejeitam a conexão com a natureza e passam a agir de forma agressiva, colocando em risco o equilíbrio de Pandora.

O novo conflito amplia as tensões entre diferentes visões de mundo dentro do próprio povo Na’vi. Enquanto personagens como Kiri reforçam a ligação espiritual com Eywa, o Povo das Cinzas representa um caminho oposto, mais próximo do poder e da dominação.

Nos números, o desempenho confirma o interesse do público. Até o dia 1º de janeiro, o filme havia arrecadado cerca de US$ 948 milhões. Segundo estimativas do site The Numbers, a produção deve somar mais US$ 48 milhões apenas no fim de semana nos Estados Unidos, mesmo com uma queda de 39% na arrecadação em sua quinta semana em cartaz no país.

A previsão é de que Avatar: Fogo e Cinzas encerre sua trajetória nos cinemas com algo próximo de US$ 1,5 bilhão. Embora abaixo dos US$ 2,3 bilhões do filme anterior, o resultado consolida o sucesso da franquia em um momento mais cauteloso da indústria cinematográfica.