20th Century Studios Avatar





O influente diretor de cinema James Cameron afirmou que a alegação viral de que Matt Damon, rejeitou o papel principal em Avatar (2009) — e perdido um pagamento astronômico — não é algo totalmente verdade.

Contexto: Nos últimos dois anos, um vídeo de Matt Damon circulou bastante pela internet, explicando como o astro de Perdido em Marte (2015) recebeu uma oferta para interpretar o protagonista Jake Sully, no filme blockbuster de 2009, em troca de 10% da bilheteria (o papel acabou ficando com Sam Worthington).

"Jim Cameron me ligou — ele me ofereceu 10% de Avatar", diz Damon. “Você nunca encontrará um ator que tenha recusado mais dinheiro do que eu… Eu estava no meio das filmagens do filme do Bourne e teria que sair do projeto mais cedo, deixando-os na mão, e eu não queria fazer isso… [Cameron] foi muito gentil e disse: ‘Se você não fizer isso, este filme não precisa de você. Não precisa de uma estrela de cinema. O filme é a estrela, a ideia é a estrela, e vai funcionar. Mas se você fizer, eu te dou 10% do filme.’”

Universal Pictures Matt Damon em Oppenheimer





Considerando que Avatar arrecadou $2,9 bilhões de dólares mundialmente, a alegação sugere que Matt Damon perdeu, potencialmente, centenas de milhões ao rejeitar o filme e, por extensão, suas duas sequências.

Mas James Cameron diz — para citar a personagem Rose em Titanic (1997) — que a realidade é “um pouco diferente”.

“Ele nunca recebeu a proposta para o papel”, disse Cameron ao The Hollywood Reporter. “Não me lembro se enviei o roteiro para ele ou não. Acredito que não. Depois, acabamos conversando por telefone e ele disse: ‘Adoraria explorar a possibilidade de fazer um filme com você. Tenho muito respeito por você como cineasta. [ Avatar ] parece interessante. Mas, eu realmente preciso fazer este filme do Jason Bourne. Já aceitei, é um conflito direto, então, infelizmente, tenho que recusar.’ Mas ele nunca recebeu a proposta oficial. Nunca houve qualquer tipo de acordo. Nunca conversamos sobre a personagem. Nunca chegamos a esse ponto. Foi simplesmente uma questão de disponibilidade.”

20th Century Studios Avatar





James Cameron acrescentou: “O que ele fez foi extrapolar a ideia de que ‘recebo 10% da bilheteria de todos os meus filmes’. E se, na cabeça dele, essa fosse a condição necessária para ele fazer Avatar, então o filme não teria acontecido. Acredite em mim.”

“Então, ele está livre dessa culpa e não precisa mais se sentir culpado”, acrescentou o renomado cineasta, em tom de brincadeira. “Matt, está tudo bem, cara! Você não perdeu nada.”

O diretor acrescentou que respeita Matt Damon e achou elegante da parte do ator, entrar em contato, observando que recusar um filme devido a um compromisso anterior é uma atitude “ética”. “Ele se sentiu na obrigação de me ligar pessoalmente e me contar; ele disse que não queria que a notícia viesse do agente — esse é um cara honrado”, disse Cameron. “Então, todo o meu respeito ao Matt. Eu adoraria trabalhar com ele algum dia. Mas isso nunca aconteceu. Foi uma combinação de diferentes coisas que estavam acontecendo.”