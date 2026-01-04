Reprodução/Internet Avatar: Fogo e Cinzas atingiu US$ 1 bilhão em bilheteria global

Avatar: Fogo e Cinzas ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial. O novo capítulo da franquia de James Cameron se tornou o primeiro longa-metragem de 2026 a atingir o valor, impulsionado por resultados acima do esperado na China e uma queda de 39% nas arrecadações nos Estados Unidos em sua quinta semana em cartaz.

O fenômeno James Cameron

Até a última quinta-feira (1),acumulava cerca de US$ 948 milhões e, segundo estimativas do site The Numbers, deve arrecadar mais US$ 48 milhões no fim de semana apenas nos cinemas norte-americanos. A previsão atual é de que o longa termine sua trajetória com algo próximo de US$ 1,5 bilhão. Mesmo abaixo dos US$ 2,3 bilhões de seu antecessor, o número consolida o sucesso em um cenário industrial mais cauteloso.

Com o longa-metragem, James Cameron se torna o único diretor da história do cinema com quatro filmes que ultrapassaram a casa do bilhão em bilheteria. Além de Avatar: Fogo e Cinzas, o cineasta já alcançou o marco com Avatar (2009), Titanic (1997) e Avatar: O Caminho da Água (2022). A nova produção reafirma o apelo global da franquia, mesmo com o mercado cinematográfico ainda se ajustando ao pós-pandemia.