Los Angeles- Avatar Fogo & Cinzas: “É bem intenso!” avisa o diretor James Cameron. Acompanhado da esposa, Suzy Cameron, o cineasta conversou com jornalistas no tapete vermelho durante a estreia mundial em Los Angeles.

Qual a estória do filme?

O conflito em Pandora se intensifica à medida que a família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) encontra uma nova tribo Na'vi agressiva.

Quem está no elenco?

Entre os atores estão também Sigourney Weaver, Michelle Yeaoh e Kate Winslet. A atriz Oona Chaplin é uma das novidades do grupo. Ela interpreta a líder de um clã rival.

As três horas de filme passam bem rápido

Segundo o criador da saga as três horas de filme passam bem rápido. A última aventura da trilogia traz tudo o que os fãs esperam ver, incluindo novas criaturas e culturas, conta Cameron. O segundo filme Avatar O Caminho Da Água, lançado em 2022 o atual e parte de Avatar 4 foram produzidos juntos num trabalho que começou em 2017 e teve que ser interrompido por causa da epidemia de Covid em 2020.

A idéia foi evitar o que aconteceu com o seriado Stranger Things em que os atores mirim cresceram muito rápido. Avatar 4, previsto para chegar aos cinemas em 2029 inicia outra estória. Os planos também incluem Avatar 5. Este último está programado para chegar ao público em 2031. O primeiro Avatar foi lançado em 2009.

O diretor James Cameron conta como foram os últimos anos do trabalho para trazer a estória para o cinema.

James Cameron: Feliz por ter terminado. Esta é a culminação de um projeto de oito anos. Começamos a produção em setembro de 2017.

Então, um ano e meio de trabalho com os atores fazendo captura, e depois mais de um ano de filmagens ao vivo, dividido em metade pela COVID, muito obrigado, e depois muita pós-produção para terminar dois e depois para terminar três. Estou bastante feliz, bastante feliz por ter terminado.

Suzy Cameron: E agora eu o tenho de volta.

James Cameron: Sim. Exatamente. Estou apenas desempregado agora.

Novas criaturas e novas culturas

James Cameron: Bem, olha, eu acho que as pessoas esperam ver coisas novas em um filme do Avatar, novas criaturas e novas culturas e tudo mais, e nós cumprimos isso. Mas eu também acho que isso se expande verticalmente em termos da profundidade dos personagens também.

Acho que este é o mais emocional dos três filmes. Não que tenhamos diminuído o ritmo em termos de espetáculo e grandeza, mas é uma saga que chega à sua culminância neste filme sobre esta família, a história da família Sully. E o que eles passam neste filme é bem intenso.

Suzy Cameron: Minha bolsa está cheia de lenços de papel, e tenho certeza de que vou usar todos.

“Você vai embarcar numa jornada”

James Cameron: Bem, eu acho que qualquer um dos formatos premium, e obviamente ver em 3D agrega muito valor, porque quando você vai a um cinema hoje em dia, quando pode ter qualquer coisa que quiser em streaming a qualquer momento, você quer embarcar em uma jornada e ter uma experiência, certo?

E é isso que a experiência teatral proporciona. É isso que a tela gigante faz. É isso que o 3D faz. Ele simplesmente te envolve e te arrasta. Quero dizer, obviamente, você também precisa contar uma boa estória e ter pessoas, personagens com os quais você se importa. Mas quando tudo isso funciona junto, se está funcionando em todos os oito cilindros como deveria, isso é uma experiência.

E não importa que sejam três horas. Passa muito rapidamente.

União e conflito

Bem, há um tipo de vínculo intergeracional e também conflito acontecendo.

Acho que qualquer um que esteja passando pela adolescência agora, quero dizer, historicamente sempre, mas, mas acho que especialmente agora, há muita ansiedade, muita crise de identidade e esse tipo de coisa.

E ser visto pelos seus pais e ser compreendido pelos seus pais é importante, mas também falando agora como pai, tendo estado do outro lado disso, o que informa a escrita e informa muito este filme, é entender seus filhos, ver seus filhos, encontrá-los onde eles estão, e, em última análise, é sobre isso que este filme trata.

