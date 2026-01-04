Instagram/@thaiscarla Thais Carla reage a cobranças por cirurgia reparadora

Thais Carla usou as redes sociais para comentar as críticas que vem recebendo sobre uma possível cirurgia reparadora após a bariátrica realizada em 2025.

A influenciadora decidiu abordar o assunto ao compartilhar registros de sua volta à rotina de treinos neste domingo (4), ao lado do marido, Israel Reis.

Durante a ida à academia, Thais mostrou parte dos exercícios e falou sobre as mudanças no próprio corpo ao longo do processo de emagrecimento.

Ela contou que precisou adaptar o treino do dia por conta do movimento no local e comentou a diferença no caimento das roupas. “Eu acho que eu emagreci mais ainda, o look está ‘sambando’ [no corpo]”, afirmou.

Ao perceber a insistência de perguntas sobre o procedimento reparador, Thais foi direta ao responder os seguidores.

“Vocês estão me perguntando pra caramba qual dia vou fazer a [cirurgia] reparadora. Não faço ideia, gente! Eu ainda estou no processo de emagrecimento. Calma!”.

A influenciadora explicou que não existe um prazo definido e destacou que cada pessoa reage de forma diferente após a bariátrica.

“Se nas outras pessoas foi rápido, aí é com elas. Comigo vai ser no tempo que tem que ser. Eu não vou fazer as coisas na rapidez da luz”, afirmou, ao mencionar áreas do corpo que ainda apresentam flacidez.

Thais Carla também destacou que a decisão será tomada no momento adequado e que não pretende apressar etapas. “É um processo, eu vou ter que esperar. Não adianta fazer as coisas rápido, não vai dar certo”, concluiu.