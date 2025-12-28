Reprodução Instagram Thais Carla





Thais Carla, de 34 anos, viveu um momento de surpresa e emoção ao acompanhar os resultados mais recentes de sua transformação física. Em vídeo publicado no Instagram neste domingo (28), a influenciadora revelou ter se impressionado ao subir na balança e conferir o peso atual, algo que, segundo ela, não acontecia desde a adolescência.

“Hoje é 28 de dezembro. Vamos ver com quantos quilos eu estou para terminar o ano”, disse antes de mostrar o número no visor: 119,6 kg. A reação foi imediata. “Eu estou em choque, gente. Meu Deus”, comemorou. Em seguida, Thais refletiu sobre a marca alcançada: “Acho que a última vez que eu pesei isso, eu tinha 16 anos. Vocês têm noção?”.

Reação dos internautas

O vídeo rapidamente repercutiu entre seguidores, que celebraram não apenas a perda de peso, mas também a postura da influenciadora ao longo do processo. “Cada dia mais saudável e mais linda. Sua energia transborda pelo vídeo”, escreveu um internauta. Outros destacaram a importância do debate sobre saúde e obesidade nas redes. “Falar sobre obesidade na internet é um ato de coragem. Entre críticas e julgamentos, escolhemos levar informação e combater o estigma”, comentou uma seguidora, que também se identificou como bariátrica.

Houve ainda quem ressaltasse a pressão constante enfrentada por Thais Carla. “Ela já foi atacada por estar acima do peso, agora criticam porque emagreceu. Depois falam de pele, de cirurgia… O ser humano está cada vez pior. Eu admiro a força e a coragem dela”, escreveu outro usuário. Mensagens de incentivo e reconhecimento também se multiplicaram. “Você é um exemplo de trajetória e superação”, elogiou mais um seguidor.

Desde o início do ano, Thais Carla vem passando por uma mudança significativa no estilo de vida. Ao todo, ela já eliminou cerca de 81 quilos. Antes da cirurgia bariátrica, realizada em abril, a influenciadora havia perdido aproximadamente 30 quilos apenas com reeducação alimentar e a inclusão de exercícios na rotina. Antes de iniciar o processo, Thais chegou a ultrapassar os 200 quilos. Após o procedimento, a perda de peso seguiu de forma gradual, acompanhada por mudanças de hábitos,



