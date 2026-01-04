O Brasil conquistou o prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards 2026 com o longa “O Agente Secreto”.
A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho foi a escolhida pelo júri formado por críticos norte-americanos, superando títulos como “Foi Apenas um Acidente”, “A Garota Canhota”, “A Única Saída”, “Sirât” e “Belén: Uma História de Injustiça”.
A vitória reforça a presença do Brasil na premiação. No ano anterior, o país também figurou entre os indicados na mesma categoria com “Ainda Estou Aqui”, que acabou ficando com o vice para “Emilia Pérez”.
Além do reconhecimento ao longa, o Brasil segue representado por Wagner Moura, que disputa o prêmio de melhor ator pelo papel principal em “O Agente Secreto”.
O ator também concorre como melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para televisão por “Ladrões de Drogas”, produção da Apple TV.
O resultado foi divulgado antes da cerimônia televisionada, marcada para as 21h (horário de Brasília). No Brasil, o evento é exibido pelo canal TNT e também está disponível no streaming da HBO Max.