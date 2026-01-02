Instagram/@zefelipe Zé Felipe muda visual após cumprir promessa

Após um ano longe das tesouras, Zé Felipe decidiu começar 2026 de visual renovado. O cantor divulgou nesta sexta-feira (2), por meio do Instagram, o resultado do novo corte.

Nas imagens, o artista mostrou a quantidade de cabelo cortado, espalhada pelo chão e o resultado após o corte.

Na legenda, resumiu o momento : “2026 é abençoado”.

A mudança no visual representa o encerramento de um voto religioso feito pelo cantor, que prometeu passar um ano sem cortar o cabelo. Durante esse período, ele relatou aos seguidores as dificuldades para manter o compromisso.

“Daqui a três meses acaba o voto e vou poder mexer nos meus cabelos. Está difícil, viu? Está parecendo cabelo de cachorro! E aí você vai pintando, vai desbotando, vai ficando acaju e vai virando um rolo. Três meses!”, relatou.

O propósito foi assumido durante um período de mudanças na vida pessoal do Zé. Em junho, após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, ele afirmou que a decisão estava relacionada ao desejo de intensificar sua dedicação espiritual.

“Vocês estão pedindo para eu cortar o cabelo já tem um tempão, né? Aqui, deixa eu falar para vocês, não fiquem brabos não, hein. Eu fiz um propósito de novo, mano: o de ficar mais um ano sem cortar o cabelo. E propósito é propósito. Fazer voto com Deus a gente tem que cumprir e tem que ser fiel”, declarou.