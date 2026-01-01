Ticiane Pinheiro curte o primeiro dia do ano com as filhas no Rio

Após se despedir dos estúdios da Record TV, onde trabalhou por 20 anos, Ticiane Pinheiro iniciou 2026 em clima de descanso.
A apresentadora escolheu o Rio de Janeiro para aproveitar os primeiros momentos do ano novo ao lado das filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli.
Nas redes sociais, Ticiane compartilhou registros do passeio em Copacabana. Em uma das imagens, ela aparece sentada à mesa de um restaurante, sorridente, ao lado das duas filha. Ela ainda escreveu: “Minhas”.
Em outro registro, já na praia, a apresentadora posou em frente ao mar usando biquíni marrom e boné, ao lado de Manuella Tralli. Ao fundo, o cenário clássico da orla carioca.
A viagem ainda rendeu um encontro especial. Ticiane mostrou que Rafaella Justus esteve com a cantora Anitta durante a passagem pelo Rio.