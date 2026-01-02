Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial Roberto Carlos





Nos últimos dias, uma saraivada de balas de todos os tipos foi lançada contra Roberto Carlos.

A razão foi uma coleção de atos de Roberto que mostraram antipatia e falta de educação dele para com um companheiro de palco de seu show de fim de ano e depois mais duas vezes ele gritando contra o público do show.

Roberto Carlos tem oitenta e muitos anos de vida, sempre dedicados à música e sempre dedicados à música romântica.

Quantos e tantos foram os shows de Natal com um excelente Ibope na TV que ele faz há décadas de vida.

Quantas não foram as músicas que a gente cantou e se emocionou com elas.

Quantas coisas ruins que Roberto passou na vida e a cada coisa ruim destas ele criava uma música que nos agradava.

Sim, ele perdeu a paciência este ano por três vezes e isto foi feio de ser.

Até parece que nós não cometemos erros.

Até parece que nós não perdemos a paciência com o pai ou com a mãe ou com a esposa ou com os filhos, ou até com os amigos que gostamos tanto de ter.

E a gente quando amadurece passa a pensar o quanto a gente errou em perder a paciência com as pessoas que gostamos.

Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial Roberto Carlos em show





E um dia a gente entende que a gente não sabe até quando a outra pessoa vai estar com a gente.

E, da mesma maneira, a gente deveria pensar até quando a gente vai ter a oportunidade de ter na nossa frente o show do Roberto Carlos ali tipo ao vivo.

Vi hoje que sua ex mulher Myrian Rios tomou a defesa pública de Roberto Carlos.

Eu não estou tomando a defesa dele.

Estou apenas escrevendo para que todos nós possamos entender que o Roberto é feito de ser humano.

Roberto está vendo a cada dia os seus amigos morrerem.

Roberto está vendo a cada dia que a vida dele está mais rápida e ele fica sim com medo do futuro porque ele ama viver.

Ele é único sim, ele é único, mas um dia ele vai embora.

E quando isto acontecer, acreditem, ele vai sentir muito a falta do público dele, onde ele estiver.

E o público dele vai sentir a falta do Roberto, do Roberto jovem, do Roberto maduro, do Roberto envelhecido e sem paciência, e tudo isto vai ser um passado onde a gente vai entender que era melhor ter o Roberto envelhecido e sem paciência do que não ter.

Perdoem o Roberto, que está impaciente, porque ele está, na verdade, gritando e pedindo a nossa atenção porque ele gosta da gente e não quer ir embora.

Mesmo sabendo que um dia ele vai.