Reprodução/redes sociais/TV Globo Fãs questionaram reação de Roberto durante homenagem do piseiro

O cantor João Gomes, 23, um dos nomes mais fortes da música brasileira contemporânea, voltou a se manifestar nas redes sociais neste sábado (27) após a repercussão de um suposto “climão” com o veterano Roberto Carlos, 84, durante o tradicional especial natalino do Rei, exibido pela TV Globo no às vésperas de Natal.

A participação de João no espetáculo gravado em Gramado (RS) e chamado de Especial Roberto Carlos – Noite Feliz, foi marcada pela interpretação de clássicos como "Eu Tenho a Senha e Fé", que cantou com Roberto. No entanto, um momento específico de sua apresentação acabou gerando especulações nas redes sociais: ao final do dueto, o forrozeiro pernambucano cantou um trecho de "A Volta", composição associada ao Rei e a Erasmo Carlos, e, antes de sair do palco, disse: “Não vou lhe atrapalhar não”. A reação de ambos rapidamente viralizou, levantando questionamentos dos fãs.

Esse trecho alimentou algumas interpretações por parte do público, que sugeriu ter visto um desconforto de Roberto Carlos diante da atitude improvisada de João Gomes. Em algumas publicações nas redes, a reação do veterano, que ficou em silêncio por alguns segundos durante a homenagem do jovem, foi lida por internautas como um possível sinal de estranhamento.

Em resposta às especulações, João Gomes se pronunciou por meio dos comentários em uma publicação no Instagram, negando qualquer mal-estar entre ele e Roberto Carlos e esclarecendo o contexto do episódio: “O Roberto estava cheio de água nos olhos, acho que toda canção que lembra do Erasmo ele se emociona”, escreveu o artista, ressaltando que a reação do veterano se deveu à emoção evocada pela lembrança do amigo de longa data e parceiro Erasmo Carlos, que morreu em 2022.

A declaração ajudou a contornar as interpretações negativas que ganharam força, mostrando que o episódio, na visão de João, não passou de um momento espontâneo e simbólico dentro de um espetáculo comemorativo. O próprio cantor, dias antes, havia compartilhado um vídeo em que se emocionou junto à esposa ao rever sua participação no programa, o que reforça o significado especial que o momento teve para ele.

O Especial de Roberto

O Especial Roberto Carlos – Noite Feliz, cuja gravação reuniu nomes de diferentes gerações da música brasileira, incluindo Sophie Charlotte, Supla, Fafá de Belém e Jorge Ben Jor, foi exibido tradicionalmente pela Globo e manteve sua forte audiência de fim de ano. A edição exibida no dia 23 de dezembro manteve o legado do Rei, apesar dos debates posteriores sobre o trecho que viralizou.

Até o momento, Roberto Carlos não se manifestou publicamente sobre o episódio, e a polêmica segue restrita às interpretações nas redes e à resposta de João Gomes, que prefere destacar o respeito e a admiração que nutre pelo cantor consagrado.