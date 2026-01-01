Instagram/@keyalves Ex-BBB Key Alves exibe o rosto da filha pela primeira vez

No primeiro dia do ano, Key Alves abriu um momento íntimo com o público ao mostrar, pela primeira vez, o rosto da filha, Rosamaria, que nasceu no dia 26 de dezembro, em São Paulo.

A ex-BBB havia dito que não pretendia expor a bebê nas redes sociais, mas decidiu mudar de ideia diante da repercussão entre os seguidores. Na publicação, Key explicou que a escolha veio após inúmeros pedidos.

"Vocês pediram tanto e tá aí a nossa princesa pra vocês. Pensamos muito em mostrá-la, mas é impossível deixar essa fofura anônima, ela é uma boneca que Deus nos deu de presente e precisa ser vista," escreveu.

O parto ocorreu por volta das 21h, e a bebê veio ao mundo pesando 2,9 quilos e medindo 48 centímetros. Desde então, Key tem dividido registros da nova rotina ao lado da filha.

A criança é fruto do relacionamento da ex-BBB com o cantor sertanejo Bruno Rosa. O casal está junto desde novembro de 2024 e está noivo.

