Instagram/@keyalves Key Alves mostra evolução da gravidez e comenta mudanças no corpo

Neste sábado (15), a ex-BBB Key Alves compartilhou com os seguidores mais um registro do barrigão de quase oito meses da primeira filha, Rosamaria.

Nas últimas semanas, a atleta tem mantido uma rotina constante de publicações sobre a gestação, especialmente em um registro no qual escreveu a data de 26 de dezembro de 2025, reforçando a expectativa pela chegada da filha.

Na reta final da gestação, a atleta contou que o desenvolvimento da bebê está acelerado e revelou também quanto já ganhou de peso.

“Sábadouuuuuu com ela por aqui Rosamaria tá com 2kg já e quase 45 cm, socorrooooooo acho que ela vem grandona, vamos entrar na 33 semanas ”, disse.

A atleta também comentou as próprias mudanças físicas e revelou ter ganhado 11 kg até agora. “Curiosidade de vcs , engordei 11 kg até agora pouco ou muito?”, brincou.