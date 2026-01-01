Instagram/@dedesecco Deborah Secco exibe corpo trincado no primeiro dia do ano

Deborah Secco iniciou o ano em clima de descanso e contato com a natureza.

Nesta quinta-feira (1), a atriz compartilhou registros aproveitando o sol e as paisagens de Porto de Pedras, município do litoral de Alagoas, onde está ao lado do namorado.

Nas imagens publicadas nos stories, Deborah aparece de biquíni verde, óculos escuros e chapéu, relaxando à beira da piscina com vista para coqueiros e vegetação nativa.

Em outros momentos, a atriz surge dentro d’água, destacando o corpo definido, com céu azul e clima de verão.

Nos dias anteriores, ela também compartilhou momentos de descanso. Nesta quarta-feira (31), a atriz apostou na discrição e publicou um registro sem mostrar o rosto, destacando o corpo definido e o bronzeado em um biquíni preto, com a paisagem natural ao fundo.

