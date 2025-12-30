Instagram/Reprodução Famosos aproveitam os últimos dias de 2025 na praia

O clima de verão e as altas temperaturas dos últimos dias de 2025 têm levado diversos famosos a escolher destinos paradisíacos para descansar e recarregar as energias.

Praias badaladas e cenários de tirar o fôlego têm sido o destino escolhido pelos famosos, que vêm compartilhando momentos de lazer, contato com a natureza e muito sol.

Giovanna Ewbank é uma das celebridades que entrou no clima. A apresentadora publicou uma série de fotos curtindo dias de descanso em Caraíva, na Bahia.

Nos registros, ela aparece ao lado do filho, em meio à natureza exuberante da região, além de posar usando um biquíni vermelho listrado.

Na legenda da publicação, Giovanna agradeceu: “MÃE NATUREZA, obrigada!”.

Ísis Valverde também escolheu um destino queridinho dos famosos: Fernando de Noronha. A atriz tem compartilhado diversos momentos da viagem tanto nos stories quanto no feed.

Na manhã desta terça-feira (30), ela abriu um álbum de fotos exibindo momentos de descanso, bronzeado e contato com a natureza do arquipélago.

Jásegue mostrando detalhes de sua viagem pelo Nordeste. Nesta terça, a influenciadora publicou o look escolhido para aproveitar o dia e escreveu na imagem:

“Vem solzinho lindo, pode vir”, destacando que a temperatura marcava 31 °C.

Além disso, ela compartilhou registros do local, com destaque para o mar azul de Alagoas.

Patrícia Poeta também chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos em Fernando de Noronha.

Usando um biquíni de oncinha, a apresentadora exibiu boa forma enquanto aproveitava o mar. Na legenda, ela resumiu o momento com bom humor: “Noronhando…”.

Bruna Griphao, por sua vez, está aproveitando o verão em Maracaípe, em Pernambuco. Em um dos registros, a atriz aparece deitada à beira da piscina, com a paisagem em destaque. Nos dias anteriores, ela também mostrou festas, passeios e os looks escolhidos para curtir a temporada.

Déborah Secco segue curtindo sol e mar em um resort em Maceió. A atriz apareceu usando biquíni azul e óculos de sol enquanto aproveita os dias de descanso ao lado do namorado, o produtor musical Dudu Borges.

Quem também desembarcou em Fernando de Noronha foi Ana Clara. A apresentadora chegou ao destino nesta terça-feira (30) e já mostrou o look escolhido para passar o dia: um vestido rosa justo. Além disso, compartilhou fotos da paisagem paradisíaca do local.

Vera Viel também está aproveitando dias de descanso ao lado do marido Rodrigo Faro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nos stories, ela apareceu usando biquíni verde, boné e trança, curtindo o cenário.

