Instagram/Reprodução Famosos entram em clima de virada e exibem looks para 2026

O ano de 2025 chega ao fim nesta quarta-feira (31) e, com a proximidade da virada, as redes sociais das celebridades se transformaram em vitrines de looks.

Entre produções sofisticadas, mensagens de gratidão e momentos íntimos, famosos mostraram como se prepararam para receber 2026.

Juliette ainda estava nos bastidores da produção quando apareceu nas redes. A cantora e campeã do BBB 21 surgiu de roupão, aplicando óleo nos cabelos, mostrando que a preparação para a noite especial também faz parte do ritual de Ano Novo.

Vivendo um momento especial, Mariana Rios irá celebrar a virada de forma intimista e cheia de significado.

Ao lado do filho Palo, nascido no dia 22 de dezembro, a apresentadora e atriz surgiu vestida de branco e agradeceu pelo ano vivido. “Obrigada Deus, obrigada 2025”, escreveu.

Bianca apostou em brilho para marcar a transição de ano. Com um look dourado e prateado, acompanhado de acessórios chamativos, ela compartilhou a produção escolhida e deixou um recado: “2026, meu nome é pronta!”.

Diretamente de Madri, Vini Jr. e Virginia Fonseca entraram no clima de sintonia ao combinarem looks em tons claros para a virada.

O jogador escolheu uma jaqueta elegante, enquanto a apresentadora apostou em uma peça volumosa e texturizada.

Giovanna Ewbank investiu em um visual marcante, usando um vestido com transparência e fenda na perna.

Sempre ousada, Sabrina Sato apostou em um vestido longo que deixou cintura e costas à mostra. O look foi complementado por uma pulseira grande e brilhante, garantindo ainda mais destaque à produção.

Deborah Secco seguiu uma linha sofisticada ao escolher um vestido ricamente bordado, apostando em elegância para a chegada do novo ano.

Gkay manteve a tradição do branco e surgiu com um conjunto rendado, com fenda profunda, escolhendo um visual que misturou sensualidade e simbolismo.

Já Sheron Menezzes, em Trancoso, mostrou uma proposta mais leve e confortável para a virada. A atriz publicou o look escolhido: um conjunto branco combinado com chinelos, refletindo o clima descontraído do destino.

Karoline Lima também optou por tons claros, usando um vestido longo com recortes estratégicos que deixaram a cintura à mostra e valorizaram a silhueta.

Gabi Brandt escolheu um look branco para o réveillon, que deixou as costas totalmente à mostra, equilibrando sofisticação e sensualidade.