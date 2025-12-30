Troca inimaginável
Após 29 anos como apresentador e 26 como editor-chefe, William Bonner se despediu do Jornal Nacional em 3 de novembro, encerrando uma era no telejornal mais assistido do país.
Este ano foi intenso e repleto de acontecimentos marcantes. Mudanças no elenco da televisão, perdas que entristeceram o público e separações inesperadas movimentaram o mundo das celebridades como nunca.
Após 29 anos como apresentador e 26 como editor-chefe, William Bonner se despediu do Jornal Nacional em 3 de novembro, encerrando uma era no telejornal mais assistido do país.
César Tralli, até então apresentador do Jornal Hoje, foi escolhido para substituir William Bonner no Jornal Nacional. Sua estreia ocorreu em 3 de novembro, mesma data em que Bonner se despediu da atração.
Com a ida do marido, César Tralli, para o Jornal Nacional, Ticiane Pinheiro precisou deixar a Record. Até então, o casal morava em São Paulo, mas a mudança de Tralli para o telejornal noturno exigiu sua transferência para o Rio de Janeiro. Diante disso, coube à filha da Garota de Ipanema tomar uma decisão drástica: deixar o Hoje em Dia, da Record, e se mudar para a capital fluminense.
Recomeços também marcaram 2025, desta vez para a apresentadora Angélica. Após sua primeira passagem pela Globo, iniciada em 1996 e encerrada em 2019, a esposa de Luciano Huck assinou contrato com o GNT, do Grupo Globo, e passou a comandar o Angélica ao Vivo, que se tornou um verdadeiro hit nas redes sociais.
Em junho, Rafa Kalimann e Nattan anunciaram que estão esperando o primeiro filho. A cena da revelação rapidamente conquistou os fãs do casal, gerando uma onda de mensagens de carinho e felicitações aos futuros papais.
A treta teen que abalou a internet foi o término entre a influenciadora Duda Guerra e Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, que rendeu um verdadeiro bafafá nas redes. A repercussão foi tão intensa que a eterna ‘Fada Bela’ precisou se pronunciar no Instagram, emitindo um comunicado sobre a rusga entre o filho e a ex-nora.
O remake de Vale Tudo, que estreou com a missão de elevar os índices de audiência da TV Globo, acabou chegando cercado por tretas nos bastidores. Cauã Reymond e Bella Campos teriam se estranhado durante as gravações, assunto que rapidamente virou tema de conversas até no badalado setor de Compliance da emissora carioca.
Mas também, né? Nem tudo foi briga! Houve espaço para momentos de fofura, como o nascimento de Bento, primogênito do cantor Thiaguinho e da ex-BBB 19 Carol Peixinho.
Taís Araujo chegou a denunciar, no setor de Compliance da ‘Vênus Platinada’, as mudanças feitas por Manuela Dias no remake de Vale Tudo. Além disso, a atriz falou publicamente sobre sua insatisfação com os rumos de sua personagem, Raquel, na trama.
Eliana, a eterna musa dos Dedinhos, teve seu programa cancelado. The Masked Singer exibiu sua última edição em 2025. Agora, a loira — que já passou por SBT e Record — só retorna à TV em 2026, com um novo programa. Até lá, "Tudo é Possível".
A emissora carioca exibiu mais uma edição do BBB 25, desta vez sob o comando de Rodrigo Dourado na direção-geral. O programa, este ano, consagrou Renata Saldanha como campeã.
A Record também tem um reality para chamar de seu e, por sinal, bastante icônico. Neste ano, nada mais, nada menos que Dudu Camargo sagrou-se campeão da atração rural. Amado por uns e odiado por outros, o jovem chamou a atenção da peãozada de Adriane Galisteu.
Quem matou Odete Roitman? O babado da versão original parou o país mais uma vez, no entanto, a megera deu a "volta por cima" e estava vivinha da Silva. A gata abalou!
Este ano a Xuxa veio mais uma vez reforçar! Ela não tem nada a ver com o cara lá de baixo.
De humilhada nos bastidores de Páginas da Vida (2006) à icônica vilã do horário nobre, Grazi Massafera conquistou o papel de Arminda na volta de Aguinaldo Silva à Globo. E os rumores indicam que a atriz ainda promete causar muitas emoções na trama!
Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui. No entanto, o filme acabou conquistando a estatueta, para a alegria do público brasileiro.
O filme "O Agente Secreto", do aclamado diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, e seu protagonista, Wagner Moura, garantiram um total de três indicações no Globo de Ouro, reafirmando a força da produção nacional no cenário internacional.
O ano de 2025 foi marcado por fortes separações. Virginia e Zé Felipe, Ivete Sangalo e Daniel Cady, e novamente Zé Felipe e Ana Castela foram alguns dos casais que encerraram seus relacionamentos.
Um dos assuntos mais comentados deste ano foi a investigação do influenciador Felca contra o também influencer Hytalo Santos. A prisão do paraibano reacendeu o debate sobre a 'adultização' e os dilemas enfrentados por menores de idade na produção de conteúdos para a web.
Este ano também foi marcado por tristes despedidas, como a morte da cantora Preta Gil, vítima de um câncer colorretal. A filha de Gilberto Gil lutou dois anos contra a doença e faleceu aos 50 anos.
O cantor Arlindo Cruz também nos deixou em 2025. O artista faleceu aos 66 anos, vítima de pneumonia, enquanto ainda tratava das sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017.
A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos. A artista era considerada um dos principais nomes da Música Popular Brasileira.
Angela Ro Ro um dos ícones da Música Popular Brasileira, faleceu este ano, aos 75 anos. Enfrentando problemas recorrentes no pulmão e rins, a cantora faleceu após mais de três meses internada Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio, desde julho, quando passou por uma traqueostomia em decorrência de uma infecção pulmonar. Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.
JP Mantovani faleceu aos 46 anos após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele era marido de Li Martins, cantora que integrou o grupo Rouge, com quem teve uma filha, Antonella, de 8 anos.
Entre nascimentos, brigas, diversão e despedidas, o iG Gente fez questão de trazer a você, caro leitor, tudo o que aconteceu e virou notícia no mundo das celebridades. Agradecemos pelo seu carinho e audiência, e fique conosco: em 2026, vem muito mais!