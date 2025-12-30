Mudanças na vida profissional de Ticiane Pinheiro

Com a ida do marido, César Tralli, para o Jornal Nacional, Ticiane Pinheiro precisou deixar a Record. Até então, o casal morava em São Paulo, mas a mudança de Tralli para o telejornal noturno exigiu sua transferência para o Rio de Janeiro. Diante disso, coube à filha da Garota de Ipanema tomar uma decisão drástica: deixar o Hoje em Dia, da Record, e se mudar para a capital fluminense.