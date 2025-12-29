Reprodução Virginia em divulgação da WePink

O Procon-SP multou a empresa WePink, em R$ 1.566.416,66 após constatar irregularidades na relação da empresa com consumidores. A penalidade foi aplicada com base em reclamações registradas no órgão e na análise do site de vendas da companhia.

Segundo o órgão estadual de defesa do consumidor, os problemas mais recorrentes envolvem o não cumprimento dos prazos de entrega.

Em alguns casos, de acordo com os registros da fiscalização, os pedidos sequer foram enviados de forma integral aos compradores. A apuração também apontou falhas no atendimento pós-venda.

Consumidores relataram demora para receber estornos e dificuldades na substituição de produtos com defeito. Além disso, houve reclamações sobre a falta de resposta da empresa a solicitações feitas dentro do prazo legal para o exercício do “direito de arrependimento”.

Outro ponto destacado pelo Procon-SP foi o descumprimento de regras do comércio eletrônico. No início de dezembro, a WePink deixou de disponibilizar informações obrigatórias em seu site, como endereço físico da empresa e e-mail de contato para atendimento ao consumidor.

De acordo com o órgão, o valor da multa levou em consideração a gravidade das infrações, a vantagem obtida pela empresa e sua condição econômica. A WePink ainda pode apresentar defesa administrativa.

O Procon-SP orienta que consumidores que continuarem enfrentando problemas com compras no site formalizem reclamações junto ao órgão ou procurem os serviços de defesa do consumidor em suas cidades ou estados.

A reportagem entrou em contato com a WePink, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

