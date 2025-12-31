Instagram/Reprodução Sol e mar marcam o último dia do ano das celebridades

O último dia de 2025 tem sido marcado por muita praia e momentos de descanso. Antes das tradicionais festas de réveillon, famosas escolheram praias paradisíacas e cenários ensolarados para se despedir do ano em clima de tranquilidade, compartilhando paisagens, looks de verão e registros íntimos.

Em Fernando de Noronha, Ana Clara surgiu curtindo a tarde na Praia da Conceição.

De biquíni branco, óculos de sol, acessórios delicados e um drink na mão, a apresentadora compartilhou o visual privilegiado do arquipélago, aproveitando cada instante do último dia do ano.

Já Deborah Secco apostou na discrição. A atriz publicou um registro sem mostrar o rosto, destacando apenas o corpo definido e o bronzeado em um biquíni preto, com o cenário natural ao fundo.

Em Santa Catarina, Laís Caldas escolheu a praia de Itapoá para relaxar ao lado do marido, o ex-BBB Gustavo.

Grávida da primeira filha do casal, a médica dividiu um clique ao lado do companheiro e escreveu: “meu porto seguro”.

Duda Guerra também entrou no clima de despedida do ano em meio às paisagens de Jericoacoara, no Ceará.

A influenciadora compartilhou passeios, cenários naturais e registros usando biquíni vermelho e diversos acessórios, mostrando detalhes da rotina.

Marina Ruy Barbosa aproveitou o dia de sol em grande estilo. Nos registros publicados, a atriz apareceu usando um biquíni dourado cavado e chapéu de palha, exibindo o bronzeado em meio ao cenário sofisticado da mansão onde está hospedada para a virada. Em uma das postagens, ela escreveu: “Menina do mar”.

Thaila Ayala também escolheu a praia para encerrar o ano. A atriz encantou ao surgir de biquíni e acessórios que deram ainda mais charme para as fotos.

Na legenda, fez um balanço pessoal: “Eu sempre falo que 2014 foi um dos anos mais importantes e transformadores da minha vida, porém 2025 não ficou pra trás, vai ficar guardadinho num lugar bem especial e precioso! Me sinto prontíssima 2026! Só vem!!!!”.

Mari Gonzalez, por sua vez, aproveitou os últimos dias de descanso ao lado de Pipo Marques. O casal escolheu a famosa Praia dos Carneiros, em Pernambuco, como destino antes de cumprir a agenda de réveillon.

Pelos stories, a influenciadora mostrou momentos de relaxamento, com direito a paisagens paradisíacas e clima de férias.



