Instagram/Reprodução Famosos aproveitam o calor intenso nesta segunda-feira

As altas temperaturas registradas nesta segunda-feira levaram famosos a compartilhar nas redes sociais momentos de lazer e descanso.

Diante do calor intenso, famosos dividiram com os seguidores momentos de lazer e descanso em diferentes partes do país. Entre praias, piscinas e áreas ao ar livre, celebridades mostraram como aproveitaram o dia ensolarado.

Leticia Spiller abriu a sequência em clima de tranquilidade à beira-mar. A atriz surgiu relaxando em uma cadeira de praia, usando biquíni, chapéu e óculos escuros, com o mar ao fundo, ao desejar bom dia aos seguidores.



Karoline Lima também chamou atenção ao surgir no mar de Fernando De Noronha, sentada sobre um tapete flutuante, aproveitando as águas cristalinas.

Em outro momento, a influenciadora compartilhou uma imagem que mostra um tubarão nadando próximo.

Ludmilla publicou registros diretamente de Maragogi, em Alagoas. A cantora mostrou parte da área externa do local onde está hospedada, com piscina, sol forte e clima de descanso, mostrando o cenário típico de verão no Nordeste.

Fabiana Justus também apareceu em um momento mais intimista, curtindo o dia ao lado dos filhos.

Em um ambiente arejado, a influenciadora compartilhou um registro abraçada com o filho e, em seguida, outro em que a filha aparece fazendo massagem no ombro da mãe.



Já Yasmin Brunet apostou em registros que valorizam o corpo e a paisagem. Entre fotos e vídeos, a modelo aparece aproveitando o sol, em um visual minimalista, tendo a natureza como cenário.

Em um dos momentos, ela surge tomando uma ducha para se refrescar após o treino, chamando atenção também pelos longos cabelos loiros.

Isabelle Nogueira também entrou no clima do verão e publicou registros aproveitando o calor em Alagoas. Em frente ao espelho, ela aparece usando biquíni antes de aproveitar o dia.

Vitória Strada optou por um registro mais discreto, sem deixar de mostrar que também aproveitou o calor.

Em clima de descanso, a atriz apareceu em um cenário praiano, com visual leve e expressão serena, transmitindo tranquilidade e pausa na rotina em meio ao dia ensolarado.

Lorena Maria apareceu aproveitando o calor em um cenário ao ar livre, em momento de descanso. Deitada em uma espreguiçadeira sob uma estrutura rústica, ela surge usando biquíni vermelho, em meio a um ambiente cercado por verde.

