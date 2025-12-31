Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa encerra 2025 exibindo corpo definido

Gracyanne Barbosa encerrou 2025 em cenário paradisíaco e dividiu com os seguidores momentos do último dia do ano.

Diretamente de Trancoso, no sul da Bahia, a influenciadora publicou, neste domingo (31), uma sequência de registros à beira-mar.

Nas imagens, Gracyanne aparece usando um biquíni branco, cor tradicional das celebrações de réveillon, posando tanto na areia quanto dentro do mar.

Além dos cliques de lazer, ela também mostrou detalhes de sua alimentação, mantendo a rotina que costuma compartilhar com o público.

A publicação gerou uma enxurrada de comentários. “Musa inspiradora”, escreveu uma seguidora. “Maravilhosa é ela”, comentou outra.

Depois de enfrentar uma lesão no joelho e passar por um procedimento cirúrgico em setembro, a influenciadora iniciou o retorno gradual às atividades físicas.