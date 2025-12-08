Reprodução Instagram Gracyanne Barbosa falou sobre a possibilidade de contracenar com Belo e Viviane Araujo





Gracyanne Barbosa participou, no sábado (6), do minidesfile da União da Ilha, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, e acabou chamando atenção não apenas pela presença na festa, mas também por um comentário descontraído sobre a possibilidade de voltar a contracenar com o ex-marido, Belo. A influenciadora foi abordada por Pahby, do Mais Carnaval, que quis saber se ela toparia repetir a dinâmica que Viviane Araujo viverá em ‘Três Graças’, novela das 21h da TV Globo, onde a atriz reencontrará o cantor em cena após anos do fim do casamento.

“A Viviane vai entrar em Três Graças com o Belo. Você toparia fazer uma personagem assim também, voltando a encenar com o ex?”, perguntou o repórter. Gracyanne reagiu em tom de brincadeira e surpreendeu com a resposta: “Eu pensei um trisal”, disse aos risos. A provocação arrancou ainda mais bom humor do jornalista, que devolveu: “Seria um trisal babadeiro”. A cena rendeu gargalhadas da musa fitness, que levou a conversa com leveza e sem demonstrar desconforto.

A menção ao reencontro de Viviane Araujo e Belo na novela não foi gratuita. A participação da atriz é um dos momentos mais aguardados de ‘Três Graças’. Viviane interpretará Consuelo, um antigo amor de Misael, personagem vivido por Belo. Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Consuelo retorna justamente para ajudar Misael a se reerguer após a morte da esposa, vítima de remédios falsificados, um dos eixos centrais da história. O reencontro do ex-casal em cena está previsto apenas para mais adiante, por volta do capítulo 100, e a expectativa nos bastidores é de que a sequência movimente tanto a narrativa quanto a recepção do público.

Viviane aceitou o convite de Aguinaldo Silva encarando-o como um trabalho profissional. Ela afirmou que não há qualquer questão emocional pendente com Belo e que a fase deles “passou”. A aparição conjunta é tratada com naturalidade pela atriz, que reforça que está concentrada no papel e na importância da personagem dentro da novela.

Assim como Viviane, Belo também deu declarações públicas sobre o assunto e afastou qualquer possibilidade de climão com a ex. “Manda quem pode muito e obedece quem tem muito juízo. Eu tô pra trabalhar, meu trabalho é esse ”, disse ele, ao Portal LeoDias.