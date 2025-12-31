Instagram/@gisele Gisele Bündchen posta registros íntimos e reflete sobre 2025

Gisele Bündchen encerrou 2025 compartilhando momentos marcantes de um ano especialmente significativo para ela.

Em publicação feita nesta quarta-feira (31), a modelo reuniu imagens que resumem o período, com destaque para a reta final da gravidez de seu terceiro filho, River, nascido em fevereiro, além de registros ao lado do marido , Joaquim Valente, e dos filhos.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente oficializaram a união em dezembro de 2025, em uma cerimônia reservada realizada na Flórida. O casal está junto desde 2023.

Ao refletir sobre o período, Gisele destacou o impacto emocional e as transformações vividas ao longo do ano.

“À medida que 2025 chega ao fim, meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Tornar-me mãe novamente ressignificou tudo, meu tempo, minhas prioridades, meu coração”, escreveu.

Entre as imagens compartilhadas, também aparece Joaquim Valente, marido da modelo, em cliques feitos pouco antes do nascimento do bebê. Sobre a experiência vivida a dois, Gisele completou:

“Sou grata por esses momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir”.

Além do caçula, a publicação reuniu cenas de convivência familiar com Benjamin, de 16 anos, e Vivian Lake, de 13, filhos de seu antigo casamento com Tom Brady.

Ao concluir o ano, a modelo deixou uma mensagem de despedida para 2025 e de expectativa para o futuro: “Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir”.