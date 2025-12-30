Instagram/@wesleysafadao Wesley Safadão cancela shows em Alagoas

Os shows de Wesley Safadão previstos para esta terça-feira (30) em Maceió e Japaratinga, no litoral de Alagoas, foram cancelados.

A informação foi confirmada pela produção do cantor por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais.

Segundo a equipe, a decisão foi tomada após orientação médica para preservar a saúde do cantor.

Ainda de acordo com o comunicado, houve tentativas de manter os shows até o último momento, em respeito ao público e aos contratantes, mas a recomendação médica impediu a realização das apresentações.



A produção informou que novas orientações, incluindo informações adicionais para os fãs, serão divulgadas posteriormente pelos canais oficiais responsáveis pelos shows.

Em nota, a equipe do cantor agradeceu a compreensão do público diante da situação.