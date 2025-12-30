Ísis Valverde escolheu Fernando de Noronha como cenário para encerrar o ano e decidiu dividir com os seguidores alguns momentos da temporada no arquipélago.
Nesta terça-feira (30), a atriz publicou uma sequência de registros nas redes sociais em que aparece curtindo o clima tropical, usando biquíni, apreciando as paisagens naturais e aproveitando dias de pausa longe da rotina.
Na legenda de uma das publicações, Ísis resumiu o momento com uma palavra: “Recarregando”.
As fotos mostram cenas de descanso, praia, sol e a conexão com o ambiente natural da ilha, destino frequentemente escolhido por celebridades nesta época do ano.
A repercussão entre os fãs foi imediata. “Sempre passando uma ótima energia”, comentou uma seguidora. “A mulher mais linda do Brasil”, escreveu outra. “Sereia”, escreveu outro.
Em outra postagem, a atriz optou por um tom mais reflexivo e compartilhou um texto:
“De dentro do útero de minha mãe
Desagüei mais cristalina
Lavei minhas lágrimas
Limpei minhas mãos com sal
E nadei até a nascente de mim
Ali, me vi nua e só
E sendo só
Me reencontrei peixe
Nadei sem rumo
Fugindo das sombras
Aportei no cais pela manhã
mais inteira do que NUNCA!”