Ísis Valverde curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha
Instagram/@isisvalverde
Ísis Valverde curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha

Ísis Valverde escolheu Fernando de Noronha como cenário para encerrar o ano e decidiu dividir com os seguidores alguns momentos da temporada no arquipélago.

Nesta terça-feira (30), a atriz publicou uma sequência de registros nas redes sociais em que aparece curtindo o clima tropical, usando biquíni, apreciando as paisagens naturais e aproveitando dias de pausa longe da rotina.

Na legenda de uma das publicações, Ísis resumiu o momento com uma palavra: “Recarregando”.

As fotos mostram cenas de descanso, praia, sol e a conexão com o ambiente natural da ilha, destino frequentemente escolhido por celebridades nesta época do ano.

A repercussão entre os fãs foi imediata. “Sempre passando uma ótima energia”, comentou uma seguidora. “A mulher mais linda do Brasil”, escreveu outra.  “Sereia”, escreveu outro.

Ísis Valverde em Fernando de Noronha
Instagram/@isisvalverde
Ísis Valverde em Fernando de Noronha

Em outra postagem, a atriz optou por um tom mais reflexivo e  compartilhou um texto:

“De dentro do útero de minha mãe
Desagüei mais cristalina
Lavei minhas lágrimas
Limpei minhas mãos com sal
E nadei até a nascente de mim
Ali, me vi nua e só
E sendo só
Me reencontrei peixe
Nadei sem rumo
Fugindo das sombras
Aportei no cais pela manhã
mais inteira do que NUNCA!”

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-30/isis-valverde-curte-ultimos-dias-do-ano-em-fernando-de-noronha.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes