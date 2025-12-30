Instagram/@isisvalverde Ísis Valverde curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha curte últimos dias do ano em Fernando de Noronha

Ísis Valverde escolheu Fernando de Noronha como cenário para encerrar o ano e decidiu dividir com os seguidores alguns momentos da temporada no arquipélago.

Nesta terça-feira (30), a atriz publicou uma sequência de registros nas redes sociais em que aparece curtindo o clima tropical, usando biquíni, apreciando as paisagens naturais e aproveitando dias de pausa longe da rotina.

Na legenda de uma das publicações, Ísis resumiu o momento com uma palavra: “Recarregando”.

As fotos mostram cenas de descanso, praia, sol e a conexão com o ambiente natural da ilha, destino frequentemente escolhido por celebridades nesta época do ano.

A repercussão entre os fãs foi imediata. “Sempre passando uma ótima energia”, comentou uma seguidora. “A mulher mais linda do Brasil”, escreveu outra. “Sereia”, escreveu outro.

Instagram/@isisvalverde Ísis Valverde em Fernando de Noronha

Em outra postagem, a atriz optou por um tom mais reflexivo e compartilhou um texto:

“De dentro do útero de minha mãe

Desagüei mais cristalina

Lavei minhas lágrimas

Limpei minhas mãos com sal

E nadei até a nascente de mim

Ali, me vi nua e só

E sendo só

Me reencontrei peixe

Nadei sem rumo

Fugindo das sombras

Aportei no cais pela manhã

mais inteira do que NUNCA!”