Reprodução/Instagram/ White House/Divulgação Marcus Buaiz e Trump



Marcus Buaiz, milionário casado com Isis Valverde, deixou o time da CNBC onde tinha um programa sobre os luxos da vida.

Eu sempre me perguntei se ele recebia ou pagava para fazer aquilo. No programa ele mostrava as suas vivências da vida, milionário que é e empresário de grande sucesso. Mas até o luxo de uma vida tem que ser mostrado em TV com todo seu glamour e isto não tinha no programa.

Ele tem o desejo de ter um novo programa de entrevistas.

O curioso é que as pessoas que não tem grandes experiências em TV acreditam que podem se dar bem em um programa de entrevistas como se fosse a casa deles.

Existe uma imensa diferença entre você ser e você transmitir para o público. Você pode ser uma boa pessoa, pode ser pessoa de excelentes condições financeiras, mas nada disto é o bastante se você não souber interpretar um personagem, mesmo que seja o personagem de você mesmo.

Vamos dar um caso do saudoso, bilionário e de grande inteligência, que decidiu ser apresentador de programa de entrevistas na TV. O Abílio era ele mesmo e isto não interessava ao público.

Não importa na TV o que a pessoa diz, mas como a pessoa diz. Ele não interpretava sequer o papel dele mesmo.

O público da TV quer um personagem na tela. Não quer saber do que exista nos bastidores do bilionário se o bilionário não souber transmitir isto.

O único bilionário que soube transmitir o personagem foi oquando fez o papel de empresário impiedoso que demitia as pessoas.Isto atraia as pessoas. E Trump interpretou tão bem o seu personagem que até hoje a gente vê ele interpretando um presidente da República.Trump era e é até hoje teatral.

A gente quando vê ele falando como presidente pensa que logo depois ele vai demitir alguém como se fosse o seu programa de TV.

O público ama uma encenação. O público quer ver o personagem e não a figura real.

Um milionário ou um bilionário tem por princípio de ser na realidade a austeridade e a estabilidade emocional. Mas isto não atrai o público. Isto não dá Ibope.

Casamento com Isis Valverde

Reprodução: Instagram/@marcusbuaiz Isis Valverde e Marcus Buaiz

Marcus Buaiz não vai fazer diferença estando ou não na TV, qualquer TV, se for para ser ele mesmo.

Marcus Buaiz passou recentemente por uma situação delicada com a sua mulher, a atriz Isis Valverde. Isis foi perseguida por um suposto psicopata que tentou invadir a casa da atriz. Mas felizmente a polícia prendeu o elemento e o casal está dando continuidade à vida com os momentos difíceis que passou.