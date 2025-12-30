Instagram/@dedesecco Déborah Secco exibe corpo definido durante descanso em Maceió

Em clima de férias, Déborah Secco escolheu Maceió como destino para desacelerar e curtir dias de sol.

Hospedada em um resort à beira-mar, a atriz tem dividido com os seguidores registros do período de descanso ao lado do namorado, o produtor musical Dudu Borges.

pic.twitter.com/mRH0zxghGc — iG (@iG) December 30, 2025

Em um dos stories publicados nesta terça-feira (30), Déborah aparece caminhando em direção ao mar, usando biquíni azul e óculos escuros, enquanto é filmada pelo companheiro.

Ao voltar, ela não segura o riso, em um momento espontâneo que arrancou comentários dos fãs. Na legenda do vídeo, a atriz se declarou: “Amo que você me faz rir”.

O relacionamento dos dois se tornou público em abril deste ano e, desde então, o casal tem compartilhado momentos juntos de forma discreta.

Produtor conhecido nos bastidores do sertanejo, Dudu Borges já trabalhou com nomes como Michel Teló, Jorge & Mateus e Luan Santana e venceu três categorias no Prêmio Multishow 2025.

